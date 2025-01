Lebukott a Brüsszel kérésére létrehozott korrupcióellenes szervezet vezetője

A New Land Media nem nyugodott bele a döntésbe, és először előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az Integritás Hatósághoz, majd a Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitte az ügyet. Utóbbi vizsgálatai után kijelentette, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló törvény több pontját megsértette, ezért a döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő „Európai Unió Hivatalos Lapjában 2024. április 9-én a 206544/2024. számon megjelent részvételi felhívását, a közbeszerzési dokumentumokat, és valamennyi, a közbeszerzési eljárásban hozott ajánlatkérői döntést a tárgyi közbeszerzés” 1. és 3. részében is. (Az IH a közbeszerzés második részét már korábban „eredménytelenre” módosította.)

A Döntőbizottság szerint ugyanis szubjektív volt az értékelési szempontrendszer, ami jogsértő.

A döntőbizottság ezért 3, illetve 2 millió forint bírságot is kiszabott az Integritás Hatóságra, azonban hangsúlyozták, hogy a bírságok kiszabásakor figyelembe vették, hogy „nem találtak arra utaló körülményt, hogy a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt”.

Több szálon folyik a nyomozás az Integritás Hatóságnál történtek ügyében

Személyes támadásról beszél Bíró Ferenc

Több dolgot is beismert Biró Ferenc a pénteki sajtótájékoztatóján, de leszögezte, hogy nem mond le. Az elnök beismerte, hogy családtagja használta hivatali autóját, sőt még azt is elmondta, hogy felesége üközött is vele. Biró Ferenc szavai szerint a hatóság több autót is bérel, ebből hármat a felsővezetőknek, amiből állítása szerint

egyet használ ő, és nincs szó egy különálló felesége által használt járműről.

Felesége az ő hivatali autóját szokta használni, bár neki is van egy saját kocsija, azt az ütközős esetkor a gyerekük hajtotta.

A gyanúsítás szerint ugyanis az elnök nem csak magának béreltetett autót hanem feleségének is, ám ezt Biró most tagadta.

Felmerült még emellett az is, hogy saját házának kerítését is megcsináltatta, valamint egyéb felújításokat is elvégeztetett az Integritás Hatóság pénzén azon az ingatlanon, amiben lakik. Ezeket az állításokat részben elismerte, ugyanis a kerítéssel kapcsolatban elmondta az elnök, hogy sok fenyegetést kapott ő is és családja is ezért a parlament nemzetbiztonsági bizottságához fordult és ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan.

Biró azonban cáfolta a ház egyéb felújításáról szóló információkat, és szerinte nem is villában lakik.

Arra a felvetésre, hogy az elnökhelyeseteitől Biró folyamatosan vonja el a jogköröket úgy reagált, hogy ő nem csorbítja jogköreiket, a belső szabályzók változnak csupán, amitől hatékonyabb lesz a munka.

Ez a hatáskörök változásával jár, de minden jogszerű

– mondta az elnök.