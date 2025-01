Még péntek reggel is érkeztek bejelentések fenyegető üzenetekről

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az Origónak elmondta, „az úgynevezett soft targetek ("könnyű célpont") lehetnek iskolák, lehetnek bevásárlóközpontok, azonban az iskolákra sokkal érzékenyebben reagálnak az emberek, hiszen a gyerekek oda járnak, akiket mindenki félt és ráadásul rengeteg iskola kapott fenyegetést.

Tehát tudták, hogy ebből igazából egy országos sokk lesz, traumatizálni akarták az embereket, hogy féljenek attól, hogy mi van akkor, ha tényleg egy robbanótest van az egyik iskolában. Tehát ez arra utal, hogy sokkolni akarták a magyar közvéleményt”.

A szakértő hozzátette:

A terrorizmus nevében benne van, hogy félelemgerjesztés, félelemkeltés. Tehát ez a pánikkeltés, ez most sikeres volt ebben az esetben, azért is az iskolákat célozták."

Megrázó pillanatokat éltek át a tanárok és a diákok

Én nem is gondoltam, hogy ez igaz. Allah nevében írnak levelet, ez hihetetlen, és egyre több ilyet hall az ember

– mondta az egyik csepeli iskola tanára.

A bombariadó következményeképp az iskolában először a tornaterembe vitték az összes gyereket, aztán átvitték őket egy központi helyre. A teljes épületet evakuálták, aztán a rendőrség speciális szakemberei vizsgálták azt át.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A gyerekek számára ez egy kaland, azt látják, hogy tanítás helyet játszanak. Nálunk szokott lenni tűzriadó, most is azt hittük, hogy erről van szó. Az iskola előtt sorakoztunk, és ott közölték velünk, hogy mi történt. Nagyon rendesek voltak, az új helyen meleg teával, kiflivel várták a gyerekeket.

- nyilatkozta egy csepeli apa.

A szülőket több helyről is tájékoztatták arról, hogy mi történt, így a közösségi oldalakon a csepeli csoportokból, ahogy az egyes iskolák is küldtek e-mail-t. Utóbbiak a Kréta rendszerből is küldtek üzenetet, ahogy a szülői fórumokon is terjedt a hír.

A XI. kerületben a Bartók Béla úti Gárdonyi Géza iskola tizenegy órakor már szinte teljesen üres volt, csupán az igazgató, és a portás volt bent. Addigra már átkutatták a szakemberek az épületet, de a diákok nem mehettek vissza.