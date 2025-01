Radikális iszlamista állhat a magyarországi iskolai fenyegetések mögött

– Az e-mail-címben, amiről a fenyegetés érkezett, szerepel a harcos szó, ez elég együgyűnek tűnik, és egybeesik a felvételi betekintés napjával is.

– Az sem kizárt, hogy esetleg egy gyerek úgy gondolta, hogy hát akkor megtorpedózzuk itt a központi felvételik átnézését. Hát elég jó IT-snek kell lennie egy diáknak ahhoz, hogy ne bukjon le, mert azért ezt már minden fiatal tudja, hogyha én ezt most a saját gépemről küldöm, vagy a saját mobilomról indítok egy fenyegetést, vagy elmegyek egy-két telefonfülkébe - van még Budapesten pár, de általában mind be van kamerázva -, akkor gyorsan rájönnek a hatóságok. Tehát azért erre már a skacok fel vannak készülve, hogy nagyon hamar lebukhatnak. Én a retorikájából úgy vélem, - nincs nálam a bölcsek köve, értelemszerűen, -

abból kiindulva, hogy beszéltem élőben iszlamistákkal, hallgattam ki őket, elég sokat vagyok a Közel-Keleten, és azért ez a retorika úgy valahogy stimmel mindazzal.

És ahogy az email-cím is, közülük sokan szintén együgyűek, rengeteg gyűlölettel. Nem tanult emberekről beszélünk, tehát nem politológiát, vagy más egyetemet végzett személyek, hanem általában 4-5 osztályt végeztek épp, hogy írni-olvasni tudnak, ráadásul fanatizálták őket, egy intelligens embert pedig nehéz fanatizálni. Egyszerű embereket könnyű fanatizálni, ezt tapasztaltuk például Afganisztánban is, hogy azokat, akiket az öngyilkos merényletre rábírtak, tizenéves fiatalok voltak, a legegyszerűbb körülmények közül jöttek, és nekik elmondták a hetvenkét szűzlányt, hogy hősök lesznek, mártírok lesznek, és ők azt mondták, ez még mindig jobb, ha mártír leszek, és ott lesznek csajok a jakuzziban, mint az, hogy életem végéig a faternak a kecskéit kell itt a Hindukusban őriznem. Nekem ebből a levélből is ez hallatszik át. Lehet, hogy nem, de ahogy olvastam, az is lehet, hogy egy iszlamista oldalról valamit letöltöttek, és azt esetleg lefordították. Benne van, de szerintem erős összefüggés lehet azzal, hogy itt van az izraeli külügyminiszter.