Jelentős kedvezményekkel teszi könnyebbé az évkezdést a Lidl

Idén is számíthatunk a Lidl kedvező áraira, hiszen a vállalat az új év kezdetével különleges kuponakcióval szeretné megkönnyíteni a januári spórolást. Éppen ezért minden Lidl Plus applikációban januárban mintegy 100 extra kuponra számíthat, amelyek a termékek széles választékára nyújtanak jelentős kedvezményeket.



Ahogy az már közismert, a Lidl mindig is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy vásárlóik a lehető legjobb áron intézhessék bevásárlásaikat, ezért év elején úgy döntött, hogy jelentősen megkönnyíti az évkezdést és elősegíti az újévi spórolást a vásárlók számára. Ennek érdekében különleges kuponakciókra számíthatnak azok, aki január 2-ig regisztráltak a Lidl Plus applikációban, ők ugyanis 100 extra kupont kapnak január folyamán, amelyek akár 15%-os spórolási lehetőséget nyújthatnak a Lidl-termékek széles palettájára vonatkozóan. Az app felhasználói ily módon napi négy kuponnal lesznek gazdagabbak, ezek pedig lefedik a teljes szortimentet. Januárban tehát olcsóbban juthatunk hozzá a friss zöldségekhez, gyümölcsökhöz, joghurthoz és egyéb tejtermékekhez, felvágottakhoz, illetve a fagyasztott élelmiszerekhez is. „Akcióinkkal mindig arra törekszünk, hogy vásárlóink számára a lehető legjobb ár-érték arányt biztosítsuk termékeinkre – mindezt a Lidl Plus alkalmazáson belül kényelmesen és egyszerűen. Januári promóciónkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a karácsonyi jelentős vásárlás és költekezés után a vásárlók az új évben is takarékosan és biztonságosan vásárolhassanak nálunk” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

Az extra kedvezményekről természetesen azok sem maradnak le, akik csak most terveznek regisztrálni, ők ugyanis a regisztrációt követően, időarányosan kapják meg kuponjaikat.



Az extra kuponok az alkalmazás „Kuponjaim” menüpontjában érhetőek el 2025. január 2-tól folyamatosan, és a megszerzés napján, illetve az azt követő napon válthatók be. Regisztrációt követően érdemes továbbá kitölteni a „Rólam” menüpontot is, megadva az élelmiszerpreferenciákat és érdeklődési köröket, amik alapján a későbbiekben speciális kedvezményeket nyújt az alkalmazás, így például a vegán életmódot követők számára több növényi alapú kedvezményt nyújthat az applikáció.