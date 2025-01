20 éves jubileumát ünnepli az ország egyik legjelentősebb kulturális intézménye

Magyarország és Európa egyik legjelentősebb kulturális központjaként a Müpa küldetése az, hogy felkutassa és megismertesse a nézőkkel a legkiválóbb művészeket és alkotásaikat, valódi, értékeken alapuló kapcsolódást teremtsen a művészek és közönségük között, inspirálja és edukálja a valós és virtuális tereiben formálódó, egyre gyarapodó közösséget. Az előadó-művészeti élet pezsgő centrumaként élteti, aktualizálja felbecsülhetetlen művészeti örökségünket, és korunk alkotásait ehhez hozzáépítve ad biztos kulturális támpontot a mai és az eljövendő nemzedékek számára.

A Müpa ugyanakkor nem csupán a világ élvonalába tartozó, kulturális kikapcsolódást kínáló helyszín, hanem Európa egyik első olyan modern intézménye is, amely hangversenytermet, színháztermet és múzeumot is magában foglal, így nyújtva komplex élményt a látogatóinak.

Fotó: Müpa

Emellett mára az egyik legismertebb hazai világmárka is, amelynek égisze alatt a legmagasabb szakmai színvonalat képviselő produkciók mutatkoznak be a budapesti közönségnek. A nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, kultúra mellett elkötelezett szakemberei, a kimagasló minőségű akusztikai és infrastrukturális adottságai, valamint az innovatív szemléletet a hagyományok tiszteletével ötvöző működése nyomán pedig nem csupán Magyarországon, de nemzetközi szinten is elismerést vívott ki magának az elmúlt két évtizedben. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a kontinens koncerttermei közül több is a sikeres budapesti modell módszereit átvéve alakította ki mindennapi működését - írja közleményében a Müpa.

A születésnapot megünneplendő, a Müpa idén márciusban egy egész hétvégét szentel a kerek évfordulónak. A március 15-16-ai „Müpa 20 – Generációk ünnepe" címre keresztelt eseménysorozat célja, hogy a mára mértékadóvá, egyszersmind fogalommá vált kulturális centrum a közönségével együtt élhesse át a művészet és kultúra értékteremtő, közösségépítő erejét.

A születésnapi hétvégére szervezett produkciók a Müpa tevékenységének más-más fontos szeletét mutatják be, többek közt olyan művészek közreműködésével, mint Perényi Miklós, Várdai István, Lukács Miklós, Szalóki Ági, Herczku Ágnes, Bognár Szilvia, Háy János, Kollár-Klemencz László, Fassang László, Boldoczki Gábor vagy a Jazzical Trio. Együtt címmel a hazai zenei élet neves muzsikuscsaládjai adnak egy-egy koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán, ahol a Lakatos, a Kelemen, a Berecz, a Ránki, a Bogányi, a Balázs és az Oláh családdal találkozhatunk.

A Mozgásban sorozat előadásain a tánc és a mozgásművészet különböző irányzatait képviselő kiválóságokat láthatunk: a világhírű és műfajteremtő Recirquel előadása mellett a magyar folklórnak és a kortárs táncművészetnek is szentel a Müpa egy-egy felejthetetlen gálaműsort. A Müpa életében kiemelkedő jelentőségű, sokgenerációs közösségi élményt erősítik a Zenészgenerációk névre keresztelt programok, amelyeken a nemzedékek közös játékának lehet tanúja a közönség. Egy, a Ligeti és Kurtág-életműből ízelítőt adó koncert mellett különféle hangszerek – az orgona, a trombita, a cimbalom és a cselló – fiatal és idősebb nagyjai mutatják be, miképpen „öröklődik” a zenei tudás és hagyomány. A kulturális sokszínűség erejét hirdetik az Összhangban sorozat koncertjei, a The Great Hungarian Songbook és a Női energiák, különböző zenei műfajok ötvözésével varázsolva el a nézőket. Mindezek mellett a fiatalabbakról sem feledkeztek meg, nekik délelőtti matinéval, míg a könnyedebb műfajok rajongóinak az improvizatív örömzenélést csúcsra járató Random Trippel kedveskednek a szervezők.

A Müpa jubileumi eseménysorozata nem csupán ünnepélyes visszatekintés, hanem nagyszerű lehetőség arra, hogy a közönség testközelből lehessen részese a vibráló hazai kulturális életnek, és minden korosztály felfedezhesse a művészet magával ragadó világát.

Az ünnepi hétvégére elsőként a Müpa+ hűségprogram tagjai vásárolhatnak jegyet a január 14-én, 10 órakor kezdődő, 24 órán át tartó elővásárlás keretében, majd január 15-én 10 órától a szélesebb közönség is megválthatja belépőit.

A jubileumi hétvége részletes programját ide kattintva nézheti meg.