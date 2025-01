Bizalmas levelezés is igazolhatja a baloldal „jutalékos” rendszerét

Egy bizalmas levelezés is igazolhatja Budai szerint a „jutalékos“ rendszert

Budai Gyula feljelentéseiben is rendre felbukkant Berki Zsolt neve. A fideszes képviselő többek között a sajtónak is hivatkozott egy olyan, még 2021 őszén birtokába került, a Budapest Főváros Városi Vagyonkezelő Zrt. ügyintézője és Berki közötti levelezésre, amiben négy ingatlaneladásról is szót ejtettek. A fideszes országgyűlési képviselő a Fáy utca 69., az Öv utca 10/A., az újpesti uszoda telke, valamint egy Etele úti ingatlan kapcsán szerzett bizonyítékait is átadta a rendőrségnek. Budai a Nemzeti Nyomozó Irodánál tett feljelentésében leírta, hogy az újpesti uszodát, amely az Árpád úton található, hétszázmillió forint plusz áfa összegért hirdették korábban. Az ingatlanok összértéke meghaladta a hárommilliárd forintot. A képviselő szerint ráadásul a négyből két ingatlant el is adtak.

„A tegeződő, szívélyes hangvételű levelezés magáért beszél, hogy közeli kapcsolatról, jól bejáratott üzleti kapcsolatról árulkodnak a levelek. Teljesen világosan kirajzolódik, hogy az eddigieken felül további ingatlanok is Berki Zsolt által, jutalékos rendszerben lettek értékesítve” – nyilatkozta korábban Budai Gyula.

Karácsony jogi főtanácsadója is képbe került

A Magyar Nemzet szerint ide tartozik, hogy az Anonymous-felvételek szerint a főpolgármester jogi főtanácsadójának, Tordai Csabának fontos szerep jutott, hiszen minden egyes szerződés, ingatlanügylet a keze alatt megy át, „ő láttamozza” azokat, ugyanakkor „nem pénzezik”. Ám, ahogy arra cikksorozat korábbi részében is kitértek, utóbbi elhangzott állításnak ellentmondhat, hogy egy másik bűnügyben, a Karácsony fémjelezte 99 Mozgalom félmilliárdos kampányfinanszírozási botránya miatt kétszer is volt házkutatás az ügyvédi irodájában. Az egyik kutatás során ráadásul a hatóság – a lap értesülése szerint – okirathamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglalt le.