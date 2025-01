Elképesztő gyógyuláson ment keresztül a kajárpéci kisbaba

A kis Arnoldon nagyon szembetűnőek voltak a májbetegség jelei, ugyanis nemcsak bőre, hanem a szeme fehérje is szinte citromsárga volt a műtét előtt. A betegsége a tápanyagok felszívódására is kihat, így a babákra jellemző gömbölydedség nem volt rá jellemző. Egészen eddig! Az operáció után mintha kicserélték volna: bájosan pufók és nyoma sincs a sárgaságnak - számolt be a Kisalföld.hu

A kis Arnoldon korábban látható jelei voltak a májbetegségnek. Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs

Kezdetben úgy hitték, a kisbaba édesapja lesz a donor, azonban Hamburgba érkezve derült ki, hogy az édesanya megfelelőbbnek bizonyul, ezért ő feküdt kés alá.