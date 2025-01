Karácsony bizalmasa félmillió forintos kenőpénzt kapott volna egy ingatlanmutyi után

Az újabb fővárosi ingatlanügylet, Rákosrendező megvásárlása kapcsán kezdett cikksorozatba a Magyar Nemzet, amelyben az elmúlt évek fővárosi ingatlanmutyijait és az Anonymus nevű álarcos figura által bemutatott hangfelvételeket veszik sorra. A lap most felidézte azt a 2021-es feljelentést, amit Budai Gyula országgyűlési képviselő tett a főváros tulajdonában álló, újbudai, Rimaszombati út 2-4. alatti ingatlan tervezett eladását illetően.

Budai Gyula feljelentése szerint 520 millió forintot juttattak volna vissza Kiss Ambrusnak. Fotó: Facebook

"Tudja főpolgármester úr, amelyről a pénteken nyilvánosságra került hangfelvételen beszélnek, és amelyet 5.2 milliárd forintért árult a senki által nem ismert Berki Zsolt! Amelyből

a 10%-os jutalékos rendszer alapján, 520 millió forintot, azaz ötszázhúsz milliót juttattak volna vissza Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek!"

- írta Budai.

2021 őszén több titkos hangfelvételt is közzétett az álarcos Anonymus, ezekből derült ki, hogy a Városháza eladása mellett több fővárosi tulajdonban lévő ingatlant is értékesíteni akartak "jutalékos" módon, azaz kenőpénzeket visszaosztva. Az egyik ilyen rögzített beszélgetésben hangzik el az is, hogy Karácsony korábbi helyettese, a Főpolgármesteri Hivatal jelenlegi főigazgatója, Kiss Ambrus is részesült a „jutalékokból”. A főigazgató tagadta, hogy ismerné azokat az embereket, akik állítólag kenőpénzt akartak neki adni.

Ezeken a hangfelvételek már csak azért is érdekesek most, mert a volt baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon hangja is tisztán felismerhető rajtuk. A Mandiner értesülései szerint éppen a volt baloldali miniszer lehet az, aki segíti Karácsonyékat Rákosrendező telekügyletében.