Karácsony Gergely már évekkel ezelőtt meg akarhatta szerezni Rákosrendezőt

jaj ugyan már.. naivak vagytok.. szerintem ez is csak a pénzről szól. Mi is rámentünk erre, a fejesek akarták Rákost, a főnökök meg akarták szerezni, mindenki tudja az ingatlanosok közt, hogy ez egy értékes terület, Pesten a legjobb legértékesebb… a főnök is meg akarta venni, sokat akart érte adni.. ez zsíros falat, gondoljatok bele, a Hősök tere egy ugrásra, csak nem adták neki el... mi se voltunk a WINGnél a kispályások gyülekezete… az adásvételi is kész volt ha jó az ajánlat. Mindenki rá akart menni erre a területre.. hol építkezel amúgy Pesten nagy területen egybefüggően?? tudta ezt a főnök is a WINg-nél , meg mindenki, aki ebbe a szakmába utazik, nagy pénzek mennek itt... nagyon nagy pénz forog...