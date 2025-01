Karácsonyék hitelfelvétellel adósítanák el a csődközelben lévő fővárost

Közölték, hogy a képviselők az ülésen

a BKV Zrt. likviditási hiányának áthidalásáról és egy hitelkeret-szerződés létrehozásáról is fognak szavazni.

A felvenni kívánt több milliárd forintos hitelösszegből pedig a fővárosi vezetés azt tervezi, hogy többek között

energetikai beruházást hajtana végre 13 milliárd forint értékben,

akadálymentesítenék az M2-es metrót 21 milliárd forintból,

végül az M1-es metróvonal járműparkjának cseréjére 45 milliárdot szánnának.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy az önkormányzat annak ellenére venne fel ekkora hitelt, hogy nemrégen jutottak hozzá komoly uniós forrásokhoz, amelyekből a "közlekedési infrastruktúra" fejlesztését hajthatja végre. Magyarán

abból az összegből nem akadálymentesítésre, hanem bringasztrádákat hozna létre.

Valamint olyan villamosvonal-bővítési tervek készítésére költené el, amelyek megépítésére a lap szerint továbbra sincs fedezete.

Emlékeztettes, a Budapesti Közlekedési Központtól (BKK) kapott közlemény szerint az uniós forrásból megvalósulhat a Nagykörút zöldítése, valamint biztonságosabbá tudják tenni az Üllői úton és a Váci úton a közlekedést. Kiemelték:

a főváros infrastruktúrafejlesztés helyett ismét bicikliutak építésére fogja elkölteni a pénzt.

Tehát a főváros a belső kerületekben található főútvonalak zöldítését és kerékpárosbaráttá tételét hajtaná végre. A Nagykörút mindkét oldalán, a Nyugati pályaudvar és a Mester utca között fizikailag is "védett bringasávokat" hozna létre, amelyeket a terveik szerint egy úgynevezett "többfunkciós sáv" fog elválasztani az autóforgalomtól. Ugyanilyen fejlesztést terveztek be az Üllői útra és a Váci útra is, ahol fizikailag elválasztott, védett kerékpársávokat és kerékpárutakat hoznának létre.

Az uniós forrásokból emellett a fővárosi önkormányzat ugyan konkrét fejlesztéseket nem hajtana végre, de terveket készítene az észak-pesti és a dél-budai villamoshálózat összekötésének előkészítésére és megtervezésére, a Váci út és a Bajcsy-Zsilinszky út rehabilitációjára és a Nyugati tér megújítására, valamint a kisföldalatti meghosszabbítására és a meglévő vonal felújításának előkészítésére - írták.