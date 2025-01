„Karácsony Gergely félretájékoztatja a budapestieket”

Nem is tehetett mást, hiszen az Alkotmánybíróság is ezt erősítette meg. Emellett a baloldali többség által elfogadott 2025-ös költségvetés is jogszabályellenes. A Fővárosi Önkormányzatnak pedig be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a szegényebb önkormányzatok támogatására, ennek érvényt fogunk szerezni