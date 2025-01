Karácsonyék mindent leszavaznak, ami könnyíthetné a budapestiek életét

Az új évet kezdhettük volna úgyis Budapesten, hogy Budán is indul reptéri busz, illetve a 100E is sűrűbben jár. A főváros szebb napokat látott parkjait idén több kamerával, jobb közvilágítással és akár körbekerítéssel is használhatnánk. És indulhatott volna 5 milliárd forintos külvárosi fejlesztési program is, hogy végre a külső kerületekkel is foglalkozzon a Városháza - sorolta Szentkirályi Alexandra legújabb posztjában.

A Fidesz budapesti elnöke a Facebookon rögzítette: sorolhatnám még sokáig, ugyanis ezek csak a tavalyi utolsó Közgyűlésen, a balliberális többség által leszavazott javaslataink. De sajnos nem így kezdjük 2025-öt, helyette törvénytelen működéssel és csődköltségvetéssel rajtolunk Budapesten. Mi továbbra is kitartunk és minden erőnkkel dolgozunk és küzdünk a budapestiekért. Hozzátette: a munkának eredménye is van, a budapestiek javaslatunkra nagyobb rezsitámogatásban részesülhetnek, az aluljárók tisztábbak és biztonságosabbak lesznek és a rendőrség és a fővárosi rendészek együttműködése is garantálni fogja a budapestiek biztonságát és a főváros rendjét. Hajrá, Budapest! Mint azt korábban megírtuk, "célunk egy egészséges, zöld, fejlődő Budapest, ami minden budapestivel egyformán törődik külvárosban is, belvárosban is" – ezt jelentette ki közösségi oldalán korábban Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ennek érdekében számos tényezőn változtatni kell. Mint kifejtette, rengetegen költöztek el a városból a minőségibb életért az elmúlt években.

