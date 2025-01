Két nap didergés után komoly fordulat jön az időjárásban

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Borult, párás idő várható, helyenként köd is kialakulhat. Néhol szitálás, ónos szitálás, a gyárak környezetében ipari havazás is előfordulhat. A szél gyenge marad. 0 fok lesz délután.



Kedd

Többnyire borult és párás időre számíthatunk. Elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. 0-5 fok valószínű.



Szerda

Eleinte marad a borult idő, majd az ÉK-i tájak kivételével nyugat felől csökken a felhőzet, előbukkan a nap. A szél délnyugatira fordul és megélénkül. +1, +6 fok lehet.



Csütörtök

Változóan felhős idő várható, reggel helyenként köd is kialakulhat. Néhol előfordulhat gyenge eső, de jelentős csapadék nem valószínű. A déli szél több helyen megerősödhet. A hőmérséklet délután 5 és 12 Celsius-fok között alakul, bár északkeleten ennél hűvösebb idő is előfordulhat. Enyhülés kezdődik.



Péntek

Erősen felhős időre van kilátás, helyenként záporeső is előfordulhat. A déli, délnyugati szél élénk lesz, a Dunántúlon pedig időnként megerősödik. A hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, délnyugaton tavasziasan enyhe idő várható.