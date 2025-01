Kocsis Máté David Pressmannek: Ön egy bosszúálló, kisstílű fazon

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője a Facebook-bejegyzésében írta meg üzenetét:

Levél David Pressmann-nek (feleslegesen)

Nagykövet úr!

Amit eddig csak sejtettünk, tegnap bizonyossággá vált. Ön egy bosszúálló, kisstílű fazon, csak egy liberális politikai aktivista, aki ittléte minden percében a két szövetséges állam rendezett diplomáciai viszonyára törekvést a saját világnézetének érvényesítése mögé sorolta.

Ha igaz lenne, amit tegnap önhatalmúlag mondott Rogán Antalról, akkor szükséges lenne megkérdeznem, hogy mindez - 4 év itt tartózkodás után - csak néhány nappal az ön távozása előtt derült ki / jutott eszébe?

Nagykövet úr! Mifelénk ezt úgy mondják: átlátszó. Amit mondott csak egy nívótlan, sértett vagdalkozás, ami méltatlan egy világhatalom diplomáciai képviselőjéhez.

Ön megpróbálta a személyes, és az amerikai “deep state” által elvárt liberális világnézetét implementálni a mi országunkba, megpróbált kormányt váltani, ami viszont kizárólag a magyar emberek joga. Ennek érdekében vacsorákat, pártokat, tüntetéseket szervezett, finanszírozott. Kevert-kavart (mifelénk így mondják). Lássuk be, nem túl nagy sikerrel, annak ellenére, hogy ön nem tehetségtelen ember.

Azt a mantrát, amit ezerszer elmondatott az itthoni fizetett újságíróival és politikusaival, megbízatása végén saját maga is elmondta. Ne haragudjon, ez szánalmas.

Reméljük, többet nem hallunk magáról sehonnan a világból! Ön szégyent hozott az amerikai diplomáciára, és legvégén saját magára is. Csúfos befejezés ez. Amilyet érdemel.

Jó utat.

Ui.: Büszke vagyok rá, hogy többszöri hívása ellenére sosem találkoztam önnel. Jól gondoltam, hogy valami nincs rendben.