Kocsis Máté üzent a távozó Pressmannak

Az elmúlt években Pressman rendkívül ügyesen szervezte össze mindazt, amit a szellemileg leépült, és saját romjain váladékozó bal- és liberális oldal korábban képtelen volt - írta a közösségi oldalon a Fidesz frakcióvezetője.

"Pressman partykat és pártokat szervezett, finanszírozott, hogy a szuverenista kormányt megbuktassa. Tüntetések felett atyáskodott, pont mindig olyan ügyeket és embereket vett a szárnyai alá, melyek és akik könnyedén csusszantak bele a liberális világvízióba. Minő véletlen - áll a bejegyzésben.

Honi “független” újságíróink izgalommal telt szívvel írták halomra a magyar jobboldaliakat vagy így, vagy úgy gyalázó, “nagykövet úr elvárásainak megfelelő” cikkeiket, annak reményében, hogy a következő fogadáson is ott lehessenek, netán ők is felkerülhessenek a követség fizetési listájára. A liberális influenszerek is felbátorodva ontották a contenteket, mert Pressman adott nekik reményt. (Igen, számukra a remény mindig külföldről jön, ezért nem tudunk szót érteni velük.)"

A teljes bejegyzést itt olvashatja: