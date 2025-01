Kovács Zoltán: Inkább dicséret mint sértés Friedrich Merzet Orbán Viktorhoz hasonlítani

Kiemelte, hogy szigorítás várható Ausztriában, a korábban igencsak befogadó álláspontot képviselő svédek is felülvizsgálják szabályrendszerüket, de Hollandia sem kért az uniós migrációs paktumból, arról nem is beszélve, hogy az Egyesült Államok új elnöke, Donald Trump egyik első intézkedésével maga is a migránsok visszatoloncolását rendelte el.