Kovács Zoltán elárulta, mi lesz a legnagyobb vita Európa és az USA között

Hogyan alakulnak a magyar-amerikai kapcsolatok?



Kovács Zoltán Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel kapcsolatban azt mondta, alapvetés, hogy a kölcsönös tisztelet talaján közelítünk egymáshoz, azonban ez a tisztelet a nyugat-európai politika jelentős részéből teljesen hiányzik. Ha kapcsolódási pontokat keresünk az amerikai és az európai politika között, akkor már csak ez is indokolttá tenné a személyes jó viszonyon kívül, hogy egy, egymás politikai szempontjait elfogadó és tiszteletben tartó viszony lehessen a két ország között. Más kérdés, hogy természetesen a várható washingtoni döntések Európát egyetemesen fogják érinteni - mondta. Hozzátette: óvatos lenne azzal kapcsolatban, hogy lehet-e kivételezett státuszt elérni. "Mi előre felhívtuk a figyelmet ezekre a lépésekre, Európának észnél kell lenni, amikor az Egyesült Államokkal kereskedelemről tárgyal, mert a bezárkózás nem érdekünk" - emelte ki.



Arra a kérdésre, hogy Donald Trump Kínával kapcsolatban is tiszteletben tartaná a magyar szempontokat, Kovács Zoltán szerint ideológiai alapú nyomásgyakorlásra nem kell számítani, és ez önmagában nagy megkönnyebbülést fog jelenteni. A kormány abból indul ki, hogy Magyarország továbbra is olyan hely, ahova bárhonnan jöhet befektetés. "Mi nyitottak vagyunk, és a legjobb feltételeket akarjuk ajánlani" - tette hozzá. Mint mondta,

aki Magyarországra jön befektetni, termelni, innovációs bázisokat létrehozni, az nemcsak Magyarországnak kedvez, hanem az európai versenyképességért és gazdaságért is fellép.

Egyébként ez nem mond ellent például Trump elnök gazdaságpolitikájának sem, hiszen ő nem azt mondta, hogy ne Kínában termeljenek az Egyesült Államok számára, hanem az a termelés, amelyet az amerikaiak fogyasztanak, illetve az amerikai technológia lehetővé tesz, az termeljen az Egyesült Államokban.