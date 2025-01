Letartóztatták a tragikus tatabányai baleset okozóját

Ahogy az Origo beszámolt róla, január 9-én, csütörtökön kora este, súlyos baleset történt az 1-es főúton Tatabánya térségében. A legfrissebb hírek szerint a vétkes sofőr nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, és drogtesztje is pozitív lett, ráadásul nem csak egy kábítószerre.

A vétlen autóban négy ember tartózkodott: egyikük kirepült a járműből, míg három utast a tűzoltók szabadítottak ki a roncsok közül, de a balesetet okozó sofőr nem sérült meg.

A vétkes sofőr, egy 31 éves tatabányai férfi Bicske irányából haladt Tatabánya felé az 1-es főúton, amikor utolérte és nekiment az előtte haladó Fordnak a Mercedesével. Az ütközés hatására a Ford letért az útról, majd a jobb oldali vízelvezető árokban állt meg.

A Fordban utazó négy utas közül ketten a helyszínen, míg egy harmadik sérült a kórházba szállítást követően halt meg. A Fordban három zsámbéki néptáncos fiatal és egyikük apja ült. A zsámbékiak a 22 éves egyetemista Marcellt, a 18 éves Bálintot, valamint az 50 év körüli Attilát gyászolják - írta meg a Kemma.

Helyszíni fotón az 1-es úti balesetet okozó sofőr járműve

Fotó: László Krisztián tű. őrmester / Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A baleset körülményeiről nem sokkal később felröppent a hír, hogy a vétkes sofőr drog hatása alatt lehetett a vezetés közben, és ezért okozhatta ezt a szörnyű tragédiát. Most kiderült, hogy valóban ez történhetett.

A Tények információi szerint ugyanis kokain és marihuána is volt a tatabányai férfi vérében, aki a balesetet okozta. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte, többek között azért, mert fennáll a bűnismétlés veszélye.

A vétkes sofőrről az is kiderült, korábban többször is meggyűlt a baja rendőrökkel, kábítószerbirtoklás miatt elterelésen is részt vett, míg hamis vád miatt börtönben is ült már. Most halálos közúti baleset okozásával gyanúsítják. Tettéért akár nyolc évet is kaphat.