Magyar Péter már tagadja, hogy a világ legnagyobb kamuállásának tartja a brüsszeli képviselőséget

Magyar Péter az interjú során azt állította, hogy nem igazak azok az állítások, mely szerint valaha "kamuállásnak" nevezte volna a brüsszeli munkát.

Szeretném azt elmondani, hogy amit a propaganda terjeszt, hogy olyanokat mondtam korábban, hogy a brüsszeli európai parlamenti képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon, ez nem igaz. Ezt ők egyszer így bemondták az éterbe, és azóta ezt tolják minthogyha én valóban ezt mondtam volna.

Ám ezzel a kijelentésével azonnal ellentmondásba keveredik egy korábbi, 2023-as beszélgetése az egyik ismerősével, aki a csevegésük egy rövid részletét eljuttatta a Mandiner szerkesztőségéhez. Abban az áll, hogy a pártelnök akkor a Messengeren úgy fogalmazott, hogy "képviselőként elég két hetet kint lenni", majd megjegyezte, hogy

a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért

– írta akkor az európai parlamenti képviselőségről.

Mint ismert, tavaly februárban a Partizán műsorában is azt jelentette be, hogy nem készül politikai pályára, majd a kampánya során olyanokat is kijelentett, hogy nem készül kimenni Brüsszelbe képviselőnek. Ám ezen ígéreteit megszegve mégis elindult a választáson, a lista első helyére pedig saját magát helyezte. Majd miután különféle videófelvételek alapján megbotránkoztató módon viselkedett egy pesti szórakozóhelyen és egy mobiltelefon is bekerült a Dunába, a telefonlopási ügye miatt eljárás lefolytatás elől elmenekülve mégsem mondott le az európai parlamenti pozícióról. Helyette elfogadta Manfred Weber, az Európai Néppárt szövetségét és védheti őt a felelősségrevonás elől a mentelmi jog.

A Klubrádióban úgy fogalmazott:

Nekem nem voltak különösebb elvárásaim az európai parlamenti képviselőséggel kapcsolatban, én nagyjából ismertem Brüsszelt, ismerem ezt a buborékot ami ott van, és ami Európát próbálja kisebb-nagyobb sikerrel vezetni.

Majd elmondta, hogy hasznosnak ítélte és meghaladta a várakozásait a EP-képviselőség. Ezek után úgy tett, mint aki gondolkozik azon, elfogadja-e a zsíros brüsszeli állást és az azzal járó mentelmi jogot, vagy sem. Majd azt is elhangzott, hogy igyekszik "minden hónapban a megfelelő időt" kint tölteni, holott az mindenki számára világossá vált, hogy ha tud kifogást találni, akkor messzire elkerüli a kinti munkát.