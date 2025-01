Magyar Péter embere összefogást sürget Gyurcsányékkal - videó

Magyar Péter embere és Gyurcsány Ferenc is már leplezetlenül beszél a Tisza és a DK szoros együttműködéséről. Korábban is több jele volt a készülő baloldali-ellenzéki összefogásnak, ám most minden eddiginél egyértelműbb, hogy közös gondolkodásba kezdett a két párt vezetősége. Ráadásul a két kijelentés mintha egymást erősítené meg a DK-Tisza együttműködésével kapcsolatban.

Egységbe kell forrni! – így fogalmazott Nagy Ervin néhány napja a Tisza párt egyik balatoni rendezvényén, azt hangoztatva, hogy pártja koalícióra léphet más ellenzéki pártokkal. A Magyar Péter közvetlen holdudvarában tevékenykedő színész szerint csak akkor lehetnek képesek leváltani a kormányt, ha összefognak. A színész az eseményen műsorvezetői kérdésre, miszerint szerint lát-e esélyt koalícióra, azzal válaszolt, hogy a szétszavazás (…) gyengíti a hatalomváltás esélyét”. Egyértelműen kijelentette azt is: szerinte „egységbe kell forrni”. Korábban is voltak jelei efféle közös szándékoknak, amit Gyurcsány Ferenc szerdai sajtótájékoztatóján – néhány nappal a tiszás Nagy Ervin hasonló megjegyzése után – megerősített. A DK vezetője a Tiszával való szoros együttműködésről beszélt és arról, hogy Magyar Péterrel közösek a céljaik. Úgy fogalmazott: a párbeszéd, a választások közeledtével intenzívebbé válik.

