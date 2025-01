Tárgyiasítja a nőket, lenézi a gyerekeket - ez Magyar Péter valódi arca - videó

Eszközként használja fel céljaihoz nem csak a nőket, de a gyerekeket is Magyar Péter. A Tisza elnöke szereplései alkalmával azt próbálja hangoztatni, hogy fontos számára a nők tisztelete, megbecsülése, ahogy a gyerekek – például a saját családja – is, és láthattuk már ezt is, hogy gyerekeket ölelgetve pózol. Ezen a képen - amit ő maga tett közzé Facebook-oldalán - gyerekektől vesz át rajzot.

Még újévi beszédében is elérzékenyülten beszél egy ajándékról, amit egy kislánytól kapott.

Csakhogy - mint az már sokszor kiderült - ez nem a valóság, ez nem Magyar Péter valódi arca és személyisége.

Lenézi, bántalmazza, megalázza a nőket

Először volt felesége állt a nyilvánosság elé, aki egy interjúban őszintén beszélt arról, hogy Magyar Péter házasságuk idején számos alkalommal és formában megalázta, bántalmazta őt – időnként nem csak szóban, de tettekben is. Varga Judit bevallotta:

előfordult, hogy terhesen az ajtónak lökte őt, és az is, hogy a nadrágszíjával támadt rá.

A tiszás politikus exbarátnője, Vogel Evelin egy ponton túl ugyancsak nem volt képes elviselni a megaláztatásokat és a hazugságokat, ő is a nyilvánosság elé állt. Hangfelvételeket is nyilvánosságra hozott, melyek bizonyítják, hogy

Magyar Péter megalázó, bántalmazó módon viselkedett vele úgy a magánéletükben, mint közös politikai munkájuk során.

Később, újabb megdöbbentő epizódja volt Magyar politikai megnyilvánulásainak, amikor egy gyermekotthon női vezetőjét erőteljesen, erőszakosan számon kérte, csak mert az nem tudta azonnal biztosítani számára a menekülést az intézmény hátsó kijáratán keresztül...

Azon is megdöbbentek nők ezrei – és a felmérések szerint nem véletlenül el is fordultak a politikustól – hogy

Magyar kijelentette: bármelyik nőt megkaphatja.

Itt az újabb felvétel

A legújabb felvételen újra bebizonyítja Magyar Péter, hogy eszközként tekint a nőkre, még azokra is, akikhez magánéleti szálak fűzik. Mások jelenlétében

megalázó, lealacsonyító és vulgáris szexuális utalásokat tett

– nevetve – a barátnőjének, úgy, hogy munkatársaik ezeket hallották, sőt, egyikük még "rá is erősített".

Sz*patásról nem volt szó, de ha akarod, azt is lehet - mondta Vogel Evelinnek.

Ugyanebből a felvételből kiderül az is, hogy talán nem véletlenül nem felhőtlen a viszonya a saját gyermekeivel: amikor a kezébe akartak adni egy rajzot, amit egy kislány személyesen neki készített, akkor lenéző stílusban, többször is nemet mondva tiltakozott: