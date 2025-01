Furcsán emlékszik Magyar Péter a COVID-oltására

Volt is egy beszámoló, ahogy kiküldtek rossz címekre vagy számokra sms-eket, bejött egy csomó ember, több száz vagy ezer ember, és megfertőződtek ott a várakozás közben. Ugye ott se voltak jól kijelölve ezek a - nem a beteg utak, hanem - oltási utak, egymásra voltak engedve. Én is emlékszem, amikor ott voltunk! Ott voltunk bent százan egy kis helyiségben, és ott vártunk az oltásra. De ott ráadásul rossz embereket is hívtak be!