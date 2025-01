Ahogyan azt korábban az Origo is megírta, mindössze iratismertetést tartott január 23-án az Európai Parlament Jogi Bizottsága, Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztéséről nem született meg a bizottsági ajánlás. Magyar Péter a választási kampányban többször is hevesen bírálta a jogintézményt, most ragaszkodik a mentelmi jogához.

Vágólapra másolva!

Tárgyaltak, de nem döntöttek Magyar Péter mentelmi ügyéről a héten, Strasbourgban. Kiderült, hogy az uniós testület is lopásként kezeli a mobiltelefon eltulajdonítását és Dunába dobását, de a hozzáértők úgy számolnak: több hónapig is eltarthat, amíg az uniós képviselők végleges döntést hoznak Magyar Péter mentelmi jogáról. Nem függesztették fel Magyar Péter mentelmi jogát Csütörtökön délelőtt zárt ülésen tárgyalta az Európai Parlament Jogi Bizottsága a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a mentelmi ügyét – kétszer is, mivel két külön kérelem érkezett Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről az Európai Parlamenthez. Először Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését, miután lopás miatt eljárás indult Magyar ellen, később egy politikus rágalmazás miatt jelentette fel a Tisza Párt alelnökét. A Jogi Bizottság mindkét ügyet csütörtökön tárgyalta, az első ügyben Krzysztof Szmiszek lengyel szociáldemokrata politikus, a második esetében pedig a szintén lengyel, de a korábbi konzervatív kormánypárthoz tartozó Dominik Tarczynski volt az előadó. A folyamat szerint a Jogi Bizottságnak egy ajánlást kellett arról adnia, hogy felfüggesztenék vagy sem a mentelmi jogot, erről az ajánlásról pedig majd az Európai Parlament plenáris ülésén vita nélkül szavaznak a képviselők, ott egyszerű többségre van szükség a javaslat elfogadásához. A Hír TV Strasbourgban tartózkodó tudósítója úgy tudta, hogy a csütörtöki ülésen csak iratokat ismertettek, nem született meg az az ajánlás, ami alapján a képviselők majd szavazhatnának. Magyar Péter és Manfred Weber.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP Eddig köztörvényes ügyekben mindig megadták a mentelmi jog felfüggesztését Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője a Hír TV-nek azt nyilatkozta, hogy eddig az volt a gyakorlat az Európai Parlamentben, hogy köztörvényes ügyekben mindig megadták a mentelmi jog felfüggesztését. El akarja húzni a mentelmi jog tárgyalását az Európai Parlament. Ezen mesterkedik a mentoraival, a Néppárttal, Manfred Weberrel, a Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereivel, Gyurcsány Dobrev Klára pártjával, az európai szocialistákkal, liberálisokkal, meg más baloldali pártokkal együtt. Jó úton haladnak, mert csigalassúsággal halad az ügy. Volt már erre példa, hogy magyar ellenzéki képviselő súlyos bűncselekménye miatt indított büntetőeljárása kapcsán a mentelmi jog felfüggesztésében nagyon hosszan el tudta húzni a tárgyalást, Kovács Béláról beszélek, 15 hónapig foglalkozott a kérdéssel az Európai Parlament – nyilatkozta a Hír TV-nek Deutsch Tamás. A Tisza Párt elnöke azóta is mindenáron el akarja kerülni az általa elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatti felelősségre vonást. Ezért minden rendelkezésére álló eszközzel azon ügyeskedik, hogy az EP-ben a lehető legtovább elhúzódjon a mentelmi ügyének tárgyalása és a mentelmi joga mögé bújva el tudja kerülni a büntetőjogi felelősségre vonást - írta Deutsch Tamás közösségi oldalán.

Egészen addig eltörölte volna Magyar Péter a mentelmi jogot, amíg be nem lépett a tinidiszkóba Arról is írtunk, hogy a júniusi EP-választást követően Magyar Péter megkaphatta azt a pozíciót, amit előzetesen oly kemény kritikával illetett. Azonban azt nehezen tudja elfeledtetni a követőivel, hogy a kampánya idején még arról szónokolt, hogy nem kíván brüsszeli képviselő lenni, így ezt kompenzálva megígérte a rajongóinak, hogy fél évente meg fogja szavaztatni velük, hogy megtarthatja-e állását. Továbbá olyan állításokat is tett a kampánya során, hogy megszüntetné a mentelmi jogot, mert nincs rá szüksége. Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme - mondta. Azonban ezt az ígéretét is megszegte, és most a képviselői mentelmi joga mögé bújik a felelősségre vonás elől. Magyar Péter az ominózus éjszakán.

Fotó: Ripost Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter a választási kampányban többször is hevesen bírálta a jogintézményt. Tavaly április 25-én egy fórumon Tamásiban azt mondta: „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük. Később egy derecskei fórumon május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát. A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog. Mit tett Magyar Péter? Tavaly az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka a Tisza Párt elnöke botrányosan viselkedett, majd amikor egy férfi videózni kezdte őt, szóváltásba keveredett vele. A vita során Magyar hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont, és azt zsebre tette, majd többszöri kérés ellenére sem adta vissza, sőt letagadta, hogy a készülék nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, lesétált a vízpartra, és a folyóba dobta a készüléket. Ez pedig az ügyészség szerint lopás bűncselekményének minősül.

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője korábban azt nyilatkozta: nehéz tehát előre megbecsülni, hogy meddig tart majd az eljárás Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatban, főleg annak fényében, hogy az Európai Néppárt érdeke az eljárás elhúzása. Hiszen amíg az nem zárul le, a mentelmi jogával tudják fogni Magyar Pétert befolyásolni, hogy számukra kedvező politikát folytasson. A Mandiner szerint leghamarabb a jövő év első negyedében dönthet az Európai Parlament plenáris ülése a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó legfőbb ügyészi indítványról. KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!