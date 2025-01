Így mozgatja a szálakat Nagy Ervin a Tisza Pártban

Ugyanaz a modell, mint a guruló dollároknál

A noÁr-mozgalom vélhetően nem csak azért nem „lépett föl pártszintre”, mert – Nagy Ervin magyarázata szerint – „az Áron nem mert párttá válni”. Hanem ezzel szemben létezik egy sokkal valószínűbb forgatókönyv is. A Fidesz-ellenes kirohanásairól ismert rapper, Krúbi ugyanis elmesélte, hogy zenésztársai csak azért nem léptek fel ellenzéki tüntetéseken, mert megtudták, hogy a színpadon ott lesz Molnár is. Nagy Ervin barátjának, Molnárnak a személye tehát még a baloldalon belül is roppant megosztó, ez pedig eleve bukásra ítélte a pártpolitikai szerepvállalás lehetőségét.

Arra pedig már a 2021-es előválasztásnál is láttuk a mintázatot, mi történik a baloldalon akkor, ha az előre eltervezett mestertervhez képest személyi változás történik. Azt ugyanis ma már különböző ellenzéki szereplők is elismerik, hogy a mozgalmakon keresztül történő, külföldről fedezett kampányfinanszírozás technikáját eredetileg Karácsony Gergelyre – és a 99 Mozgalomra – találták ki. Csakhogy az előválasztás során máig tisztázatlan módon az első forduló második helyezettje, Karácsony lépett vissza a harmadik (!) Márki-Zay Péter javára.

A történet többi részét pedig ma már pontosan ismerjük: Karácsony Gergely fővárosi embere, Korányi Dávid Márki-Zay előválasztási győzelme után is működésbe léptette a külföldi adománygyűjtést. A különbséget csak az jelentette, hogy a dollárok nem a 99 Mozgalomhoz, hanem a hódmezővásárhelyi polgármester Mindenki Magyarországa Mozgalmához gurultak. Hiába cserélődtek tehát ki a szereplők, az eredetileg kitalált kampányfinanszírozási technika mégis ugyanaz maradt.

És mintha pontosan ez a minta ismétlődne meg a Magyar Péter-Molnár Áron-tengelyre vetítve.

A noÁr hátterében ugyanis kezdett kirajzolódni egy – Nagy Ervinhez köthető – csapat, például Tarr Zoltánnal és az ő egyesületével, vagy mondjuk a noÁr pénzügyi menedzserével, Bárdos Barnabással. Majd, amikor világossá válik, hogy még a saját tábort is megosztó noÁrból sohasem lehet párt, ellenben feltűnik egy új jelölt a színen, és – Karácsony, valamint Márki-Zay mintájára – megtörténik Molnár Áron Magyar Péterre váltása, arra Nagy Ervin is azonnal rezonál. És nemcsak ő hagyja ott barátját, Molnárt, hanem a Tiszába torkollva vele tart Tarr Zoltán is az egyesületével. Valamint ugyanezt az ívet írja le a pénzügyes Bárdos Barnabás is. Az előtérben hiába cserélődött ki tehát a potenciális jelölt arcképe, az eredetileg kitalált háttércsapat mégis ugyanaz maradt.