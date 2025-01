Bemutatjuk, hogyan került kapcsolatba Magyar Péter a bicskei áldozatok ügyvédjével

Csakhogy Gálék azt az információt elfelejtették közölni, hogy az alapítványuk létrehozásakor közreműködött egy harmadik személy is. A civil szervezetek névjegyzékében kutakodva azonban hamar rábukkanunk az alapítvány kuratóriumának harmadik tagjára, Péterfy-Novák Évára is.

Péterfy-Novákról nemcsak az közismert, hogy állítása szerint férjével az Orbán-kormány miatt hagyták el Magyarországot, de az is, hogy ez a bizonyos férj nem más, mint Péterfy Gergely író. Ezzel pedig meg is érkeztünk a Gál Andrást Nagy Ervinnel összekötő kapocshoz. Péterfy Gergely ugyanis olyannyira legendás barátságot ápol Naggyal, hogy a beszélgetéseikből még közös könyv is készült.

Amint az látható, Gál András nagyon is közeli viszonyt ápol a Soros-hálózat közelében ténykedőkkel, valamint azokkal a balliberális értelmiségiekkel, akik hosszú évek óta az Orbán-rendszer üldözöttjeinek képzelik magukat. És szerves részét képezik annak az óbaloldalnak, amelyiktől Magyar Péter a szavak szintjén igyekszik elhatárolni magát. Cikksorozatunk második részéből azonban kiderült, hogy az első pillanattól kezdve ugyanazok az ellenzékiek segítik a háttérben, akik eddig is ott harcoltak az összes baloldali messiás oldalán.

Folytatjuk.