Ahogyan az Origo is megírta, Raskó György szerint olyan tisztítótűz kellene, amely több százezer életet emészt fel térségünkben. A zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász január első napjaiban tett közzé a Facebookon egy háborút szorgalmazó bejegyzést, a botrány pedig azóta egyre dagad. A Tisza Párt ebből igyekszik látványosan kimaradni, pedig lenne okuk a széles nyilvánosság előtt megszólalni a képtelen, egyúttal elborzasztó gondolatmenetről. Raskó ugyanis Magyar Péter tanácsadója, mi több, bizalmasa.

Farmközpontokba terelte volna a falvak népét Magyar Péter tanácsadója

A portál szerint erről árulkodott az a tavaly októberi eset is, amikor Raskó György és Magyar Péter közösen jelentkezett be élőben a Hármas-Körös környékéről. Ekkor Raskó hosszasan fejtegette a mezőgazdaságot érintő terveit. A Tisza Párt elnökének régi jó barátja – ahogy maga Magyar nevezte Raskót – már a korábbi nyilatkozataival is bizonyította, hogy a magyar gazdáknak ugyanakkor nem barátja: bírálta a földalapú támogatások rendszerét, az őstermelők adómentességét, és azt állította, hogy kevés munkával indokolatlanul nagy jövedelemre tesznek szert a családi gazdaságok.

Az említett videóban Raskó felvetette, hogy „újra ki kell jönni a faluból, a kényelmes életből, és létrehozni olyan kisebb farmközpontokat, amelyek ott vannak a helyszínen. Az egész Európai Unióban a mezőgazdaság a tanyasi rendszeren alapul, Ausztriától kezdve Lengyelországig és Németországig mindenütt ott lakik a gazdálkodó, ahol gazdálkodik.” (Videó 16:25-től Élőben a Hármas-Körös partjáról – Vízgazdálkodásról, aszálykárokról | Élőben a Hármas-Körös partjáról – Vízgazdálkodásról, aszálykárokról | By Péter Magyar | Facebook )

Azt már nem fejtette ki, hogy miért gondolja kényelmesnek a falusi életet, és hogyan rehabilitálná az így elnéptelenedő kistelepüléseket.

