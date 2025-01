Magyar robotsebész a világ élvonalában

Az OMNIBotics robot további előnye, hogy az alkalmazásához nem szükséges előzetesen költséges képalkotó vizsgálat, valamint a gép a többi robothoz képest miniatürizált, vagyis a fő elemei elférnek a sebész kezében, és használatukkal nem kell megváltoztatni a műtét szokásos menetét. Nem mellékes, hogy a műtét kíméletesebb is, a hagyományos operációkkal szemben nem kell felszabadítani hozzá a túl feszes lágyrészeket.

Gyorsabb felépülés és kevesebb visszamaradó panasz

A műtét nem igényel a beteg számára hosszas előkészületeket, és a technológia alkalmazása is csupán pár perccel hosszabbítja meg a műtétet. A betegek már az operáció napján felkelhetnek, és megkezdődik a gyógytorna, csupán két éjszakát kell a kórházba tartózkodni. Domán főorvos elmondása szerint az OMNIBotics robottal végzett térdműtétek esetében gyorsabb a felépülési idő. Ennek okát az elképesztő precizitásban, a kíméletesebb műtéti technikában és a szalagegyensúly helyreállításában látja.

Nemzetközi elismerések

Domán István nevéhez fűződik még több új műtéti eljárás, mint például a mozgásanalízis-alapú csípőprotézis műtéti tervezésének vagy a sebészi navigációval végzett csípőprotézis beültetésének magyarországi meghonosítása is. A főorvos technológiai fejlesztések iránti elkötelezettsége, az általa végzett magas műtéti szám, továbbá a továbbképzésben való aktív részvétel miatt a robotot is biztosító globális orvostechnológiai vállalat – a Corin – a közelmúltban „Center of Excellence” minősítésben részesítette a munkahelyeként szolgáló budapesti Doktor24 Multiklinikát és a pécsi DaVinci Magánklinikát. Az előbbi ezen felül a rangos „Robotic Center” címben is részesült.