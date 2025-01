Májátültetést végeztek egy 7 hónapos magyar kislányon, édesapja mentette meg

A sülysápi Lora Milla 2024 májusában született, sokáig sárgaságban szenvedett, de akkor még nem lehetett tudni, hogy nagy baj van. Több vizsgálatra is elvitték a kislányt a szülei, ahol szintén mindent rendben találtak. A sárgaság azonban nem múlt el, ezért a szülők a sürgősségire vitték a kicsit, a SOTE Gyermekklinikára, ahol rengeteg vizsgálat után kiderült, hogy Lora egy nagyon ritka betegségben, biliaris atresia-ban szenved - számolt be róla a Bors.

Kiderült, Lorát csak egy korai májtranszplantáció mentheti meg, édesapja, Olivér pedig kész volt bármilyen áldozatot meghozni kislányáért. Úgy döntött, hogy neki adományozza a szerve egy részét.

Az állami egészségbiztosítás támogatja a műtétet, de a kiutazást és az ott tartózkodást, a szülők szállását nem. Előreláthatólag két hónapos kint létre lehet számítani, ha minden rendben zajlik

– mondták a szülők a bevatkozás előtt és gyűjtésbe kezdtek, hogy minél hamarabb útra kelhessenek. Összejött a pénz, Lora és szülei december 23-án megérkeztek Hamburgba. Január 15-én műtötték a picit.

Kora reggel eltávolítottak Lora édesapjának a májából egy részt és napközben beültették a kislánynak. Mindketten igazi hősök! A műtét sikeres volt, bízunk benne, hogy később is minden rendben lesz

– számolt be a hírről a lapnak a kislány édesanyja, aki azt is elmondta, hogy Lorának a műtét után fejlesztésekre van szüksége, ugyanis le van maradva társaitól, emellett csak speciális tápszert ehet egy ideig. Édesapja az építőiparban dolgozik, azonban a műtét és az azt követő lábadozás miatt 3-4 hónapra ő is kiesik a munkából.

Aki szeretné a családot támogatni, erre a linkre kattintva minden információt megtalál.

Amint arról korábban beszámoltunk, 2023-ban bravúros májtranszplantációt végeztek Magyarországon, először a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján. A szervbeültetés egy magyar donorszerv kettéosztásával két személy – egy kisgyerek és egy felnőtt férfi – életét mentette meg.

A betegek a műtét óta jól vannak. A műtéteket Dr. Benkő Tamás és Dr. Piros László, a SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának egyetemi docensei végezték, akik az Origónak elmondták: nem sokkal később egy újabb, hasonló műtétet végeztek, ahol szintén egy donormáj mentett meg két életet: egy húsz hónapos kisfiúét és egy fiatal felnőttét.