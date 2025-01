Majka felcsapott külpolitikai szakértőnek, álhírekkel sokkolta a követőit

Majka az írásában többek között arról elmélkedik, hogy az Egyesült Államokban minden ragyogó és csodás volt, a demokrácia pedig virágzott mindaddig, amíg 2016-ban meg nem választották Donald Trumpot elnöknek.

Elmesélte, hogy már gyerekkori álma volt megtapasztalni, mit is jelent az az amerikai kultusz, amiről oly sokat hallott - vélhetően a médiából, hiszen saját bevallása szerint sosem élt az Egyesült Államokban.

Életem egyik legnagyobb csalódása volt, mikor Amerika először megválasztotta elnökének Trumpot. Mindent imádtam, ami Amerika, már gyerekkorom óta. Alig vártam, hogy eljussak oda, és megnézzem, mitől lett ez az ország ennyire menő, ilyen kis történelemmel."

- írta. Végül az előadónak az elmúlt 20 évben 18 alkalommal sikerült eljutni Amerikába, bár ebből még nem biztos, hogy messzemenő következtetéseket lehetne levonni az amerikai való életről, hiszen luxushotelekben nyaralva nem éppen a valós képet kapja a körülötte zajló eseményekről.

Majka szerint "Amerika a lehetőségek hazája", ahol "ha dolgozol, akkor meg tudsz élni" és ahol nagy sikereket lehet elérni, hogyha az ember keményen dolgozik. Holott ez tényszerűen nem igaz, hiszen hiába dolgoznak erőteljesen milliók, mégse lesz mindenki szuper gazdag. Azonban úgy érzékeli - innen, Magyarországról-, hogy Donald Trump 2016-os győzelmével valami megváltozott odakint, ami után átalakult a véleménye Amerikával kapcsolatban.

Az írásához az Index.hu "Trump terítette a lapjait Ukrajnáról, de a háborúzó felek egyike sem elégedett" című cikkét osztotta meg a követőivel. Ez alapján állapította meg, hogy a január 20-án beiktatásra kerülő Trump egy "hazug, átlátszó és manipulatív" személyiség.

Teljesen mindegy számára az, hogy mit mond, vagy mit ígér, azt csakis a hatalom miatt teszi. Egy elítélt bűnöző, adócsaló, nőket zaklató öreg narancssárga milliárdos, aki az egész életét úgy élte, hogy mindent megkapott, amit csak akart."

- közölte. Ezzel egy olyan képet igyekszik bemutatni az új amerikai elnökről, minthogyha valamiféle kegyetlen diktátor lenne. Ez a vélemény egybecseng azzal a demokrata állásponttal, mely szerint ő egy tekintélyelvű, erőszakos, diktatórikus rendszert tervezne kiépíteni magának az Egyesült Államokban. Ugyanakkor azt már egy Fox News-nak adott 2023-as interjújában világossá tette, hogy semmi ilyesmit nem tervez az elkövetkező négy évben bevezetni, leszámítva egy napot, mégpedig az első munkanapját elnökként.

Akkor ugyanis megígérte, hogy a migránsok elől el fogja zárni a lehetőséget annak, hogy bejussanak az államok területére. Ha úgy tetszik, meg kívánja erősíteni a határkerítést.

A kijelenésében kiolvasható volt az, hogy nem akar diktátor lenni, ugyanakkor az első napjára beígért egy radikális lépést amelyet amerikaiak milliói támogatnak. Ezt mondta:

Nem, nem, nem, az első napot leszámítva (...) azt követően, nem leszek diktátor".

Majka emellett azt is kifogásolta, hogy még nem ért véget az orosz-ukrán háború. Donald Trump győzelmével ugyanakkor eldőlt, hogy a világ - így az Egyesült Államok is - el fog fordulni a béke irányába, a megválasztását követően is azon fog dolgozni, hogy minél előbb befejeződhessen az orosz-ukrán háború. Mint ahogy az látható, a közel-keleti konfliktusban is bekövetkezett egy tűszüneti állapot, elemzők szerint erre a fordulatra hatással volt Donald Trump színrelépése is. De a novemberi választásokat követően is naponta lehet olyan hírekkel találkozni, hogy már az érintett háborúzó felek sem zárkóznak el egy béketárgyalástól mely azt megelőzően még csak álom volt. Történt mindez úgy, hogy a beiktatása még csak január 20-án hétfőn fog megtörténni.

Majka magyarul egy még be sem iktatott elnököt kritizál, miközben teljesen irreális elvárásokat támaszt. Mindenki számára világos volt, hogy Trump elnökségének első napjánál kicsit tovább kell várni a békére, azonban a békepárti fordulat megtörtént, ez az első nagy lépés.

Mindezt a rajongói is tudják, véleményüket pedig meg is osztották a rapperrel a közösségi oldalán: