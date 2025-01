Medencés luxusvilla az erdőben, lovakkal és medencével - dagad a botrány az Integritás Hatóság elnöke körül

A Mandiner információi szerint Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke csaknem felerészben tulajdonol egy 21 430 négyzetméteres területet Solymáron. A lap úgy tudja, hogy Biró itt, a tekintélyes épületben lakik életvitelszerűen, több kilométeres kerítést építhetett a hatóság költségvetéséből, illetve a közelben lovakat is tart. Az elnök ezt részben el is ismerte: állítása szerint sok fenyegetést kapott ő és családja is, ezért a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságához fordult, és ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan.

Ahogyan arról korábban az Origo is beszámolt, hogy a hatósági vezető a pénteki sajtótájékoztatóján még tagadta, hogy luxuskörülmények között egy villában élne. Megjegyzik, hogy a vagyonnyilatkozatában ugyan szerepel egy solymári ingatlan is, viszont az mindössze egy 1600 négyzetméteres telket jelent. Budai Természetvédelmi Területen vágathatott ki fákat? A Mandiner szerint nem először merült fel probléma az ingatlan körbekerítésével kapcsolatban: 2015-ben, a tulajdonszerzést követő évben a helyiek körében hatalmas felháborodást keltett, hogy a munkáltatokhoz kapcsolódóan az ingatlan területén kívül is fakivágások kezdődtek. Ráadásul a Biró Ferenc tulajdonában lévő telek a Budai Tájvédelmi Körzetben fekszik, vagyis védett területen zajlottak a helyiek szerint szabálytalan fakivágások. Az ügy akkora felháborodást keltett, hogy a solymáriak a helyi természetvédő egyesülethez, a Pilis Parkerdőhöz, valamint az önkormányzathoz fordultak. A városvezetésnek ugyanakkor az akkori jogszabályok szerint nem volt mozgástere, mivel a nyilvánosságra hozott levelezés szerint a települési jegyzőnek csak a közterületen végzett fakitermeléssel kapcsolatos eljárások tartoztak a hatáskörébe. A részben Biró Ferenc tulajdonában lévő, több mint 20 ezer négyzetkilométeres solymári telek.

Fotó: E-Közmű/Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép Luxusvilla az erdőben, lovakkal és medencével A Mandiner információi szerint Biró Ferenc az említett területre épített luxusvillában él, noha véleménye szerint az ingatlan nem villa. Ennek az állításnak határozottan ellentmondanak a területről és az épületről készült drónfelvételek, amelyeket a Magyar Nemzet mutatott be. Az Integritás Hatóság elnöke korábban alaptalannak nevezte a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítását hivatali visszaéléssel és hűtlen kezeléssel. Az elnök azután állt ki a nyilvánosság elé, hogy a főügyészség korábban gyanúsítottként hallgatta ki. A gyanú szerint a hatóság vagyonának terhére egy olyan gépjárművet is béreltetett az elnök, amelyet a hatósággal munkaviszonyban nem álló felesége magáncélokra használt. Ezzel kapcsolatban Biró Ferenc közölte: a céges autók használatát belső szabályozók írják le, amelyek a törvényeknek megfelelnek, és visszautasította a vádakat.

