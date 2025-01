Egy emu kóborol az utcákon Újszegeden

Nem mindennapi látvány fogadta az újszegedi lakosokat: egy szabadon kószáló emu jelent meg a városrész utcáin. A nagytestű madár nyugodtan sétálgatott, időnként megállva, hogy körülnézzen.

Sokak telefonjával készült fotó és videó örökítette meg a szokatlan látogatót, a képeket pedig feltöltötték egy szegedi Facebook csoportba, így gyorsan elterjedt a híre a helyiek körében.

Jelenleg folyamatban van a madár gazdájának felkutatása. Feltételezhető, hogy egy közeli magángazdaságból szökött meg, mivel hazánkban az emuk jellemzően fogságban élnek.

Bár ezek az állatok általában békések, nem tanácsos megközelíteni vagy befogni őket.

Remélhetőleg hamarosan biztonságban visszakerül a tulajdonosához - írta a delmagyar.hu

Gárdonyban is találtak már korábban egy szökött emut, ami a felhívásoknak köszönhetően sikeresen visszajutott a gazdájához.

Korábban már írtunk egy vaddisznóról is, aki egy indiai szupermarket vásárlóit rémítette halálra, amikor hirtelen berontott az üzletbe. Az állat káoszt okozott, több polcot feldöntött, és számos terméket a földre sodort, jelentős kárt hagyva maga után. A vásárlók fedezékbe húzódtak, míg a vaddisznó végül azon az üvegajtón át távozott, amelyen bejutott.

Az állat senkire sem támadt, de megdöbbentette a járókelőket, sokakban felháborodást keltve. A környéken egyre gyakoribbak a vaddisznótámadások, ezért a lakosok kormányzati beavatkozást sürgetnek. Az erdészeti miniszter ígéretet tett a probléma kezelésére.

2019-ben Szilágysomlyón kutyák üldöztek be egy vaddisznót a faluba, amely egy bolt előtt megtámadott egy nőt. Az állat kikapta a kezéből a táskát, és meg is harapta a combját. Később a feldühödött vaddisznó egy férfira is rátámadt, aki kisebb sérüléseket szenvedett.