Menczer Tamás: A baloldali és diszkóliberális figuráknak Brüsszel fontos. Nekünk Magyarország!

Arról nem beszélve, hogy az idei évben az államadósságunk kamatterhei is jelentős mértékben csökkennek, tehát a gazdaságpolitikánknak, a külgazdasági politikánknak köszönhetően is fejlődni fog a magyar gazdaság, meg egyébként annak köszönhetően is, hogy egymillió munkahellyel van több most 2010-hez képest, és minden válság ellenére megvédtük ezeket.