Menczer Tamás: Magyar Péter tanácsadója háborút akar - videó

Emlékeztek, ő az, aki korábban a Fideszt támogató nyugdíjasok halálára spekulált, most meg háborút akar, és Brüsszel is háborút akar. Összenő, ami összetartozik. A brüsszeli háborúpártiak ideje fogy, hiszen a világban egyre több helyen támogatják az emberek a békepárti, biztonságpárti és családpárti patriótákat, például Ausztriában is. Magyar Péter munkatársának, Raskó Györgynek ez elfogadhatatlan, akkor inkább pusztuljon ember, város, ország.