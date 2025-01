A kerekasztal-beszélgetésen neves szakértők és közéleti személyiségek osztották meg tapasztalataikat a felsőoktatás, a szakmaválasztás, a pszichológiai támogatás fontosságáról, valamint a pályaválasztás kihívásairól és lehetőségeiről. A rendezvény célja az volt, hogy segítse a szülőket és fiatalokat a tudatos és megalapozott döntéshozatalban a továbbtanulás és a szakmai élet tekintetében.

Az eseményen rangos szakértők vettek részt, köztük:

Dr. Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, a METU oktatási rektorhelyettese,

Dr. Izmindi Richárd, az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar dékánhelyettese,

Dr. Megyeri Gábor, a Művészeti és Kreatívipari Kar dékánhelyettese,

Halász András, pszichológus, pályaválasztási tanácsadó.

A rendezvény különleges vendége Till Attila, műsorvezető, filmrendező és édesapa volt, aki személyes tapasztalataival színesítette a beszélgetést. A moderátori szerepet Szűcs Gergely, a METU alumnija és a METORIKA alapítója látta el.

Fotó: Budapesti Metropolitan Egyetem

A beszélgetés főbb témái:

A pályaválasztás pszichológiai háttere és a szülői támogatás szerepe:

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a sikeres pályaválasztás nem csupán a megfelelő szakma megtalálásáról szól, hanem a fiatalok lelki egyensúlyának fenntartásáról is. Halász András pszichológus kiemelte, hogy a pályaválasztás során a fiataloknak nem kell megijedniük a sok lehetőségtől és az ezzel járó bizonytalanságtól, hiszen ez természetes folyamat. A szakértő szerint fontos, hogy a szülők támogassák gyermekeiket a saját útjuk megtalálásában anélkül, hogy rájuk erőltetnék saját elképzeléseiket.

Mentálhigiénés támogatás a METU-n:

A beszélgetés rávilágított arra, hogy a mentális egészség és a pszichológiai támogatás kiemelten fontos szerepet játszik a fiatalok pályaválasztási folyamatában. A METU különböző szolgáltatásaival segíti a diákokat a felvételi időszakban és az egyetemi évek során egyaránt, csökkentve a döntéshozatal okozta stresszt.

A felsőoktatás és a továbbtanulás jelentősége:

Tudás és készségek megszerzése:

A felsőoktatás lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok széleskörű tudást és piacképes készségeket szerezzenek, amelyek segítenek alkalmazkodni a folyamatosan változó munkaerőpiaci kihívásokhoz. Dr. Megyeri Gábor és Dr. Izmindi Richárd kiemelték, hogy a digitális világban elengedhetetlen az analóg tudás is, valamint a tudományterületek összekapcsolása és együttműködése kulcsfontosságú. Hangsúlyozták továbbá, hogy az emberi kapcsolatok megőrzése a digitalizáció korában is kiemelt jelentőséggel bír. Az egyetemi évek alatt kialakított kapcsolati háló később is meghatározó szerepet játszhat a karrierépítés során.