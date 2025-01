Ismét nő a migrációs nyomás a magyar határon

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában arról beszélt, hogy tavaly a balkáni migrációs útvonalon egész évben érvényesült a magyar határ "terelő hatása", a magyar és szerb rendőri aktivitásnak köszönhetően. Amíg a görög szigetekre több illegális migráns érkezett tavaly, addig a magyar határon, főleg az év második felétől csökkentést tapasztaltak, mert az illegális migránsok útvonala áttevődött Bosznia-Hercegovina, Szlovénia és Olaszország felé.

A főtanácsadó ugyanakkor elmondta azt is, hogy az év elején ugyanakkor már növekedést tapasztaltak a magyar határszakaszon, ugyanis amíg tavaly az év első tíz napjában 49 határsértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban 461-et. Megjegyezte: amíg korábban a téli időszakban az érkezők számának csökkenése volt jellemző, ez most nem történt meg, ennek pedig az az oka, hogy az embercsempészek szervezettebbek, egyre korszerűbb eszközparkkal, jelentős anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, és gondoskodnak a migránsok szállításáról, szállásáról.

Bakondi György

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A növekvő illegális migrációval kapcsolatban Bakondi György felhívta a figyelmet:

Európában nem csökkent a súlyos terrorcselekmények, gázolások, késelések száma, működnek az úgynevezett no-go zónák, ami az emberekben komoly félelmet kelt.

Ennek nemcsak, hogy politikai következményei vannak a helyi, tartományi, országos választásokon és a patrióta pártok előretörésének lehetünk tanúi, de a nemzetállami kormányzatok is megpróbálnak intézkedéseket hozni a lakosság politikai nyomására, a súlyosabb politikai következmények elkerülése érdekében - jegyezte meg. Emlékeztetett: ilyen például az unió belső határain a határellenőrzés visszaállítása, a kitoloncolások erősítése, a bevándorlóknak juttatott támogatások csökkentése. Úgy vélte, ezek a politikai változások idén is folytatódni fognak.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is vendég volt szerda reggel, ahol pedig arról beszélt, egyelőre nincs változás az Európai Unió (EU) migrációs politikájában. Felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy miközben az EU vezetői politikai nyilatkozataikban azt hangsúlyozzák, hogy a külső határokat "nagyon kell őrizni", súlyos bírságot szabtak ki Magyarországra, amiért őrzi a külső határait.