Lecsapott a rendőrség a csaló banda vezetőjére - luxusban élt a nigériai migráns

Budapesten kapták el azt a nigériai migránst, aki annak a bűnbandának a vezetője lehet, amelyik online csalással világszerte szedte áldozatait. A gyanú szerint a most elfogott férfihez érkezett be a kicsalt pénzek jelentős része, ezt bizonyítja az is, hogy meglehetősen nagy lábon élt, luxusruhákat hordott, drága utazásokat finanszírozott magának és a budapesti éjszakában is előszeretettel szórta két kézzel a pénzt.

A most elfogott nigériai migráns lehet az online csaló bűnbanda vezetője. Fotó: police.hu

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében csapott le a bandára még tavaly októberben, akkor a hajdú-bihari rendőrök három külföldi férfit és egy magyar nőt fogtak el, akiket online csalással gyanúsítanak.

A bűnözők a társkereső oldalakon kutatták fel főként tehetős közép- és szépkorú áldozataikat, akiket aztán megpróbáltak behálózni, általában egy olajipari cég tulajdonosának kiadva magukat.

Miután kiépítették a bizalmi viszonyt, valami ürügyre hivatkozva pénzt kértek. Az egyik, tavaly októberben elfogott csaló például azt adta elő áldozatának, hogy a Fekete-tengeren a vállalkozása által épített fúrótorony olajszennyezést okozott, ezért a helyi hatóságok börtönbüntetéssel fenyegetik. A zárkától csak akkor menekülhet meg, ha 50 millió forintot befizet. Áldozatának mindössze annyi szerencséje volt, hogy pénzintézetének munkatársaiban az 50 milliós utalásnál megszólalt a vészharang.

A tavaly októberi elfogásokat követően a hajdú-bihari kibercsoport tovább folytatta a munkáját és hamar a látókörükbe került egy, a bűnszervezettel kapcsolatba hozható 29 éves nigériai férfi, akit január 8-án Budapesten fogtak el. Gyanúsítottként már Debrecenben hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tettek a letartóztatására, amit a bíróság elrendelt. Pénzmosás bűntett miatt kell felelnie. Az eljárás során arra is fényderült, hogy a férfi kérésére a barátnője egy külön bankszámlát nyitott, a megszerzett pénzek érkeztek oda. A fiatal magyar nőt gondatlan pénzmosás vétsége miatt hallgatták ki, szabadlábon védekezhet.

