Mutatjuk, milyen idő lesz a hétvégén

Péntek

Túlnyomórészt borult, párás és helyenként ködös idő várható. Csak néhol és rövid időre szakadozhat fel a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. A szél általában gyenge marad, a hőmérséklet +1 és +2 fok között alakul.

Szombat

Többnyire borult, párás és helyenként ködös időre számíthatunk, zúzmaraképződéssel. Néhol kisebb eséllyel naposabb, kevésbé felhős területek is előfordulhatnak. A szél gyenge marad. A hőmérséklet reggel -2, délután +2 fok körül valószínű.

Vasárnap

Változóan felhős idő várható, helyenként tartósan ködös területekkel. Elszórtan előfordulhat szitálás. A hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Hétfő

Változóan felhős időre számíthatunk, de több helyen tartósan ködös körzetek is kialakulhatnak, különösen a szélcsendes, alacsonyabban fekvő területeken. A ködös részeken a látási viszonyok jelentősen romolhatnak, és zúzmaralerakódás is előfordulhat. Elszórtan gyenge szitálás is kialakulhat, főként a ködös térségekben. A nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, a naposabb tájakon közelebb a felső értékhez, míg a ködös területeken hidegebb lehet. A légmozgás többnyire gyenge marad.

Kedd

Erősen felhős, párás időre van kilátás, helyenként ködös körzetekkel. Néhol előfordulhat kisebb szitálás vagy gyenge eső. A hőmérséklet továbbra is 0 és +5 fok között alakul, a szél gyenge marad.