Nagy Ervin a Tisza Párt építésének koronázatlan királya

Szóval minden jel arra mutatott, hogy a Tarr Zoltánt Magyar Péterrel összehozó „közös ismerős” az a Molnár Áron lehet, aki – a 24.hu tudósítása szerint – már Magyar első tüntetésén is felbukkant.

Csakhogy Nagy Ervin a 444.hu-nak adott interjúban elárulta, hogy a Tarrt Magyarral összehozó közös ismerős is ő volt, nem pedig Molnár. Így tehát az áprilisban Magyar Péter mellett kiálló szereplők mindegyikéről kiderült, hogy valójában Nagy szervezte be őket a mozgalomba.

Magyar Péter és Nagy Ervin színművész egy 2024. áprilisi demonstráción

Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Színház az egész Tisza-világ

Miután Nagy Ervin a 444.hu-nak felfedte, hogy Tarr Zoltánt is ő hozta össze Magyar Péterrel, az interjút készítő újságíró már arra is rákérdezett, hogy Thuróczy Szabolcs és Bálint András kiállása is neki köszönhető-e?

Igen, volt közöm hozzá, hogy felmentek arra a színpadra

– érkezett a válasz.

Ráadásul, Magyar Péter egykori barátnője, Vogel Evelin az Indexnek elmondta, hogy a március 15-i tüntetés rendezőjét, Radnai Márkot [aki azóta már a Tisza alelnöki pozíciójáig jutott – a szerk.] is Nagy Ervin „hozta be”. Azt pedig már a Magyar Péterről könyvet készítő dokumentumfilmes, Bódis Kriszta ismerte el, hogy az ő felbukkanása is Nagy Ervinnek tudható be.

Ezen a ponton jogosan merülhet fel, hogy mi ezzel a probléma, hiszen a gyakorlatban annyi történt csak, hogy egy színházi ember megmozgatta és színpadra állította a hozzá közel álló művészeket.

Jelen pillanatban azonban úgy fest a Tisza felsővezetése, hogy az egy szem elnök, Magyar Péter mellett két olyan alelnök található – Tarr Zoltán és Radnai Márk személyében –, akik néhány hónapja még csak nem is ismerték Magyart. Ellenben Nagy Ervinhez ezer szállal kötődnek, és sok-sok éves barátság fűzi őket össze. A már említett Index-interjúban Vogel Evelin ráadásul azt is elárulta, hogy Magyar Péterre – önmagán kívül – egy ember képes hatni, mégpedig Radnai Márk.

Azaz Nagy Ervin Radnain keresztül akár Magyar Péterre is nyomást tud gyakorolni. Emellett pedig a párt irányvonalára is hatással lehet, hiszen a három vezető tisztségviselő közül kettő az ő embere.

És nemcsak közvetítőkön keresztül képes irányt szabni a Tiszának Nagy Ervin, hanem közvetlenül is részt vesz a stratégiaalkotásban. Legalábbis erről beszélt a Klubrádióban:

mi nem egy hónapra előre látunk, hanem egy évre előre gondolkodunk, mondjuk Radnai Márkkal, aki alelnöke a pártnak, és régi, jó barátom.

Majd a gondolatát azzal folytatta, hogy megpróbálják a folyton szereplő, a nyilvánosság fényében sütkérező („hőmérőző”, vonatozó) Magyar Péter válláról levenni a terhet azzal, hogy egy olyan kész szervezetet építenek mögé, amibe Magyarnak

már csak be kell lépni.

A kérdés csak az, hogy miért éppen Nagy Ervin? Vajon mennyire hihető, hogy Magyar Péter pont a kizárólag színészi gyakorlattal rendelkező Nagyot nézte ki magának pártszervezésre és politikai stratégiaalkotásra? Főként úgy, hogy – amint azt Nagy is megfogalmazta a már megidézett Klubrádiós beszélgetésben – a pártépítés bizony „bizalmi struktúra”. Márpedig Vogel Magyar Péter bizalmasait sorolva meg sem említette Nagy Ervin nevét. Sőt, a színész az RTL-nek egyenesen úgy fogalmazott 2024 júniusban, hogy „valójában”, „mélyen emberileg” nem is ismerik egymást. „Mi nem ismerjük egymást Péterrel” – húzta alá egy hónappal később, júliusban a 444.hu-nak adott nyilatkozatában.

Szóval adja magát a kérdés, hogy Magyar Péter miért egy olyan embert választott a „bizalmi struktúra” kiépítéséhez, akit még csak nem is ismer? Aki ráadásul bő egy évvel ezelőtt még Gyöngyösi Márton akkori Jobbik-vezér mellett feszített az amerikai nagykövetség széderestjén. És ha nem Magyar nézte ki maga mellé Nagy Ervint, akkor vajon ki? – ez itt a guruló dolláros kérdés.

Folytatjuk.