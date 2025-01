Nagy Márton elmondta: a lakosság esetében tavaly szeptembertől érezhető erősen a fordulat, a családok helyzete tovább javul majd 2025-ben. Főként a foglalkoztatás, a bérek, a lakossági fogyasztás és a hitelezés alakulását, stabilitását, valamint a lakás- és az autópiac helyzetét fogja figyelni a minisztérium, hogy nem történik-e elakadás – jelezte.

A kkv-k esetében a kulcs a hitelezési fordulat lesz, amihez több szereplő együttműködése kell, szükség van a bankrendszer, és szükség lehet a jegybank segítségére is –

fogalmazott. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy erősödnie kell az állam és a kkv-szektor közötti bizalomnak és együttműködésnek.

Nagy Márton: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók 82,1 százalékának emelkedett a reálkeresete.

MTI/Bruzák Noémi

Nagy Márton ismertette: az előrejelzés szerint idén éves szinten a GDP 3,4 százalékkal nő, a költségvetési hiány pedig GDP-arányosan 3,7 százalék lesz. Az előzetes adatok szerint jelentősen csökkentették a hiányt 2023-ról 2024-re, az államadósság ugyanakkor kissé nőtt, idén mindkét adat csökkenő pályára áll – hangsúlyozta. Tavaly éves szinten a GDP növekedése 0,5-0,6 százalék körül alakulhatott, a várakozásokhoz képest gyengébben sikerült, de az utolsó negyedévben sok kedvező fordulat történt szeptemberhez képest – jelezte.

Kiemelte, hogy a munkaerőpiac stabil, az inaktívak száma historikusan alacsonyan van, a munkanélküliségi ráta szintén, kis emelkedése a miniszter szerint nem ad okot az aggodalomra. A reálbérek növekedési üteme 9-10 százalék közötti, és az emelkedés 2025-ben 4-5 százalék körül folytatódhat – közölte. Nagy Márton különösen fontosnak nevezte, hogy az emelkedés nagyon széles rétegeket érint, nem csak a legjobban keresőket. Felhívta a figyelmet arra, hogy

Jelezte, hogy a lakossági fogyasztás növekedése már egyértelműen látszik, idén 5 százalékos vagy ennél nagyobb éves dinamikát várnak. A munkaerőpiac, a bérek és a fogyasztás is erős fordulatot mutat – összegezte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, hogy a hitelezés a lakosság esetében nagyon erős, és nem csak a támogatott hitelek állománya bővül; 2025 csúcs év lesz a hitelezést tekintve. A lakástranzakciók száma több mint 37 százalékkal emelkedett tavaly; az új lakások építése a fővárosban és vidéken is jelentősen nőni fog, amit a kormány tőkeprogrammal is támogat – ismertette. A miniszter hangoztatta: a fordulat még az elején tart, az új gazdaságpolitikai akcióterv 21 pontjának hatásai még nem élesedtek.