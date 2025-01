Dobozba zsúfolt kölyökkutyákat találtak egy kisbuszban az M7-esen - videó

A közlemény szerint Olaszországba tartott az a kisteherautó, amelyet a pénzügyőrök az M7-es autópályáról tereltek le egy rutinellenőrzésre. A raktér átvizsgálásakor hét, Bichon fajtajellegű kölyökkutyát találtak két zsúfolt boxban.

Később megállapították, hogy

az állatok alig hathetesek, érvényes útlevéllel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. Megtiltották a kölykök továbbszállítását, így jelenleg egy állatvédő egyesületnél vannak

- írták. Közölték azt is, hogy az elmúlt évben lovat, fenyőrigót, tengelicet és macskákat is találtak szolgálat közben a NAV járőrei. Ezen túl találtak állattetemekkel teli csomagot, és felderítettek olyan eseteket is, ahol a különféle rejtekhelyekre bújtatott élőlények jogsértő szállításuk során, útközben vesztették életüket vagy lettek betegek.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki a házi kedvenccel szeretne az Európai Unión belül utazni, az utazás előtt állatútlevelet vagy állategészségügyi bizonyítványt kell kiváltania. Ezeket a lakóhely szerint illetékes állatorvos állítja ki, ha az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, azonosítása transponderrel megoldott, és elérte a szállításra alkalmas életkort

- áll a közleményben.

Hasonló esetről számoltunk be 2024 június végén, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy román furgonban dobozba zárt nyolchetes kiskutyákat találtak - videó.

A tavalyi év talán legmeghökkentőbb NAV-fogása az volt, amikor januárban két pónilovat találtak a pénzügyőrök egy autóban az M3-as autópálya füzesabonyi lehajtójánál. Az 50 éves nő azt mondta, hogy kutyát akart vásárolni, de mivel azt nem kapott, helyette inkább pónilovakat vett.

Írtunk arról is, hogy tavaly februárban meghamisított adatokkal szállított kölyökkutyákat egy bolgár férfi, akit az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszánál ellenőriztek a NAV pénzügyőrei. A szakemberek két ketrecben öt kölyökkutyát találtak, amelyek a kormányhivatal hatósági állatorvosa szerint csak 7-8 hetesek voltak.