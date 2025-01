Navracsics Tibor: A holokauszt az európai civilizáció megmagyarázhatatlan, védhetetlen és vállalhatatlan mélypontja

Navracsics Tibor a holokauszt nemzetközi emléknapján arról beszélt: megmagyarázhatatlan, hogy a XIX. századi Európa optimizmusát, liberalizmusát és emancipációját hogyan válthatta fel a XX. század vérfürdője az első világháborúban, és ez a vérfürdő hogyan teremtette meg a tömegháború mellett a totalitárius ideológiákat és a totalitárius diktatúrákat, ahonnan egyenes út vezetett a holokauszthoz.

A holokauszt nemcsak az európai zsidóság, de az egész civilizáció tragédiája. Megmagyarázhatatlan, hogy Európa, amely a kereszténység, a felvilágosodás kontinense, a XX. század közepén eltűrte a holokausztot - mondta.

Kitért arra: nyolcvan éve szabadult fel az auschwitzi koncentrációs tábor, így ez a nap lett a holokauszt emléknapja. Fontos, sorsdöntő nap volt, a holokauszt folyamatában azonban nem nyitó és nem is záró dátum. Nem nyitó, hiszen könyvekből és szemtanúk elbeszéléseiből tudhatjuk, hogyan "gomolygott" a '20-as, '30-as években az antiszemitizmus, ami végül a holokausztban vált irtó hadjárattá. Tudjuk azt is - folytatta a miniszter -, hogy nem szűnt meg egyetlen csapásra január 27-én a holokauszt társadalmi hatása. Derékba tört, félresiklott életek őrizték a nyomát még évtizedekig, de megtalálható a hatása mind a mai napig az újrakezdett szakmai életutakban, újraalapított családokban is. Navracsics Tibor szólt arról: a holokausztnak voltak áldozatai és hősei mind a zsidó, mind a nem zsidó közösségekben. Hangsúlyozta: mindenki hős, aki 1945 után visszatért Magyarországra, vagy bár elmehetett volna, mégis itt maradt; akik elölről kezdték az életüket, ápolva meghalt szeretteik emlékét, félretéve érthető és indokolt indulataikat.

A magyarországi zsidó közösség tagjai között nagyon sok ilyen hős van, ennek köszönhetően Magyarországon van a legnagyobb és legélénkebb kulturális, politikai és szellemi életét élő zsidó közösség Közép-Európában - mondta. Hozzátette: számukra, döntéshozók számára az a legfontosabb feladat, hogy soha ne érje őket sérelem, hogy ne fordulhasson elő még egyszer, hogy az állam az állampolgárai ellen fordul.