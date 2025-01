Hidvéghi Balázs: A nemzeti konzultáció megerősítést jelent a kormányzat számára

Hidvéghi Balázs kiemelte: Európában is példátlan, ahogyan Magyarországon a kormányzat bevonja az embereket a döntésekbe, a legutóbbi nemzeti konzultáción részt vevők száma pedig ismét kiemelkedő volt. A politikus örömét fejezte ki, hogy "a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés, a gazdasági szuverenitás mellett", ezáltal pedig szerinte üzenetet fogalmaztak meg Brüsszel, illetve annak "képviselői, bábjai" felé is, akik Magyarország érdekeivel ellentétes törekvéseket szolgálnának ki. Úgy vélte, hogy

"Brüsszel gyakorlatilag egy bábkormányt szeretne, (…) s ezt már nyíltan ki is mondják".

Magyarország viszont szerinte stabilan tartja magát, ami reményei szerint "az emberek támogatásával hosszú távon még így is fog maradni". A konzultációban érintett témák kapcsán közölte: a munkáshitel, valamint a kis és középvállalkozások (kkv) támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. A munkáshitellel kapcsolatban felidézte: olyan támogatásról van szó, amely dolgozó, vállalkozást indító fiataloknak biztosít négymillió forintos szabadon felhasználható, kamatmentes kölcsönt. Elmondta, hogy a kkv-kat megcélzó, összesen 1410 milliárd forintot megmozgató Demján Sándor programra is sok ezer cég jelentkezett már, a határidőt pedig meg is hosszabbították a jövő hét közepéig.

A 13. havi nyugdíj kérdéséről szólva Hidvéghi Balázs aláhúzta:

a kormány meggyőződése, hogy e juttatásra joggal számítanak az emberek, az jár a nyugdíjasoknak, ezért döntöttek is állandósításáról annak ellenére is, hogy a családtámogatási és személyi jövedelemadó rendszerhez hasonlóan "folyamatosan (…) brüsszeli kritikák kereszttüzében van".

Rögzítette: "Magyarország gazdasága nyitott", nyugatról és keletről is szívesen lát befektetőket, partnereket, s bár ezt az "utóbbi időben korlátozni szerették volna Brüsszelből, (...) a magyarok kiálltak az önálló döntéshozás mellett (...), a konzultáció a nemzeti szuverenitást erősítette meg". Az energiahordozók ára is összefügg a gazdasági semlegességre törekvés elvével szerinte, a kormány pedig elkötelezett a rezsicsökkentés fenntartásában is - mondta Hidvéghi Balázs.