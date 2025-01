Onlyfans. Az oldal, amely eredetileg művészeknek készült, hogy ne a hagyományos közösségi médián, hanem ezen az oldalon mutassák be alkotásaikat, amiket egyből pénzre is tudnak váltani. A platform azonban hamarosan megváltozott, ma már teljesen másról szól. Ebben a Trending videóban Janka részletesen bemutatja, hány felhasználó és tartalomgyártó van az oldalon és kik és mennyit keresnek a platformon. De annak is utánajárt, hogy honnan indult a platform, és miért lett ilyen népszerű.

A videóban többek között szó esik arról is, hogy kinek a felelőssége, hogy fiatalok ezrei választják ezt a bevételi forrást, és milyen társadalmi hatásai vannak az oldalnak. A tartalomból: 00:00-03:35 Mennyi pénz van az Onlyfansben? 03:36-04:15 Kik teszik népszerűvé az Onlyfanst? 04:16-07:40 Magyar Onlysok 07:41-10:04 A social média és hagyományos média felelőssége 10:05-12:17 Az Onlyfans árnyoldala

