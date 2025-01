Orbán Balázs: Itt lenne az ideje annak, hogy a brüsszeli vezetők végre a béke megnyeréséért tevékenykedjenek

Az idő nekünk dolgozik, hiszen az európai embereknek is egyre jobban elegük van abból, hogy a brüsszeli elit háborúkat és migránsokat pénzel, illetve ideológiai csatákat vív ahelyett, hogy a valós, a mindennapi életet érintő problémákkal foglalkozna – minderről Orbán Balázs beszélt az Origónak adott interjújában. A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hasonló volt a helyzet az USA-ban is. A két csatatér közül az egyiken már nyertek a patrióták: Amerikában győzött Donald Trump. Európában is komoly változások történtek, hiszen a jobboldali pártok sorra remekeltek a választásokon. Az embereket nem lehet becsapni, így van okunk az optimizmusra – tette hozzá.

Az, hogy egy, a méretét tekintve kicsi, tízmilliós ország így felkavarta az állóvizet, bizonyítja, hogy Európa hagyományosan erős és nagy államai valóban meggyengültek – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Origónak adott interjújában.

Az idő nekünk dolgozik, hiszen az európai embereknek is egyre jobban elegük van abból, hogy a brüsszeli elit háborúkat és migránsokat pénzel, illetve ideológiai csatákat vív ahelyett, hogy a valós, a mindennapi életet érintő problémákkal foglalkozna.

Ha a jelenlegi vezetés és hatalmi struktúra marad az EU-ban, akkor nem lát sok esélyt arra, hogy Európa megtalálja a helyét az új világrendben.

Az európai uniós tagság elemi gazdasági érdeke Magyarországnak, de a szuverenitásunkat korlátozó vadhajtásait le kell metszenünk.

Napjainkban valóban létezik egy olyan elképzelés a kontinensen, hogy az EU átvenné az USA-tól a háborús stratégia finanszírozását és irányítását, de ezt rendkívül veszélyes húzásnak tartja Orbán Balázs. Orbán Balázs: Adjuk vissza a tagállamok kezébe az uniós döntéshozatal irányítását – A magyar uniós elnökségről szervezett konferenciát az MCC. Melyek az összejövetel legfőbb tanulságai? Milyen új következtetéseket vontak le a magyar elnökségből?

– Új korszak veszi kezdetét – nemcsak a világrendszerváltás tanúi lehetünk, de szűkebb értelemben véve Európában is új időszámítás indul. Dinamikus és sikeres elnökségi fél évet zártunk decemberben, volt mit értékelni. A magyar elnökség központi témájaként tűzte napirendre a béke kérdését, a versenyképességi fordulat szükségességét és a brüsszeli migrációs politika megváltoztatását. Mindegyik témát sikerült beemelnünk az uniós párbeszédbe. A versenyképesség szempontjából előrelépés a Budapesti Deklaráció elfogadása, a migráció kapcsán pedig az, hogy világossá vált a Migrációs Paktum tarthatatlansága. A Nyugat-Balkán integrációja felgyorsult, és húsz év után végre Románia és Bulgária schengeni tagságát is elértük. Az, hogy egy, a méretét tekintve kicsi, tízmilliós ország így felkavarta az állóvizet, bizonyítja, hogy Európa hagyományosan erős és nagy államai valóban meggyengültek. Az általuk hátrahagyott politikai vákuumot pedig a közepes méretűnek gondolt tagállamok is képesek betölteni.

– Mennyiben volt más a mostani magyar uniós elnökség, mint a 2011-es?

– Az első magyar uniós elnökségünk utáni időszak rosszul sikerült évtized volt Európa számára. A Draghi-jelentés és a sorozatos válságok – mint a 2008-as világgazdasági válság, a tömeges migrációs hullám, a COVID-19 évei és az Ukrajnában zajló háború – mind ezt igazolják. Ez a lejtmenet együtt járt azzal, hogy Brüsszel egyre több hatáskört próbált magához rántani arra hivatkozva, hogy majd ő kezeli a felmerülő problémákat. De a helyzet mindig csak még rosszabb lett – ugyanígy történt a migrációs politikával, a zöldpolitikával, a versenyképességgel és a járvány elleni küzdelemmel is. A nemrég zárult magyar elnökség egyik legfontosabb célkitűzése éppen ezért az volt, hogy adjuk vissza a tagállamok kezébe az uniós döntéshozatal irányítását. Orbán Balázs: A Patrióták még csak bő fél éve alakultak meg, de rögtön az EU harmadik legnagyobb politikai erejévé váltak – A konferencián a beszédében említette, hogy a brüsszeli elit leváltását fel kell gyorsítani. Hogyan lehetséges ez a mai körülmények közepette?

– Ha nagyon egyszerűre akarnám fogni a válaszadást, azt mondanám, hogy az idő nekünk dolgozik, hiszen az európai embereknek is egyre jobban elegük van abból, hogy a brüsszeli elit háborúkat és migránsokat pénzel, illetve ideológiai csatákat vív ahelyett, hogy a valós, a mindennapi életet érintő problémákkal foglalkozna. Hasonló volt a helyzet az USA-ban is. A két csatatér közül az egyiken már nyertek a patrióták: Amerikában győzött Donald Trump. Európában is komoly változások történtek, hiszen a jobboldali pártok sorra remekeltek a választásokon. Az embereket nem lehet becsapni, így van okunk az optimizmusra. – Mekkora esélyt lát arra, hogy Brüsszelben megerősödnek az amerikai demokrata kormányzatból kiszorult emberek? Sikeres lehet-e ez a projekt?

– Szándék mindenképpen van erre, ezért ébernek kell lennünk. Donald Trump elnökválasztási győzelmével annyiban fellélegezhetünk, hogy a tengerentúlról érkező progresszív nyomásgyakorlásnak vége szakadt. Brüsszel ezzel pontosan tisztában van, nekik sem lesz ugyanolyan „egyszerű” a dolguk, mint az előző, demokrata adminisztráció alatt. A következő feladatunk az, hogy megakadályozzuk, hogy Európába sátrazzanak át a demokraták. A Patrióták még csak bő fél éve alakultak meg, de rögtön az EU harmadik legnagyobb politikai erejévé váltak. A cél, hogy még tovább erősödjünk, és határozottan érvényesítsük a nemzeti érdekeinket az uniós döntéshozatal során. Ráadásul az ukrajnai háború lezárása elháríthatja az akadályt az európai jobboldali pártok együttműködése elől is.

– Európa vajon megtalálja helyét a mostani új világrendben?

– Brüsszel ma a legelszigeteltebb gócpont a világon. Ha a jelenlegi vezetés és hatalmi struktúra marad az EU-ban, akkor nem látok sok esélyt arra, hogy Európa megtalálja a helyét az új világrendben. Ebből a gödörből csak új vezetéssel és új mentalitással lehet kimászni. A legfontosabb kihívás ma a háború, hiszen az ukrajnai harcok folytatása elszívja az Európai Unió gazdasági erejét. Mihamarabbi békét, olcsó energiát és innovációt kell belepumpálni az európai gazdaságba. – Magyarország hogyan egyensúlyozhat ebben a helyzetben?

– A konnektivitás stratégiáján és a blokkosodás elutasításán keresztül. Magyarországon 2025 lesz az első év, amikor teljes valójában megmutatkoznak a konnektivitáson alapuló gazdaságpolitika eredményei. A szomszédos országokban mindenhol berobbantak a megszorítások, közben mi az elmúlt évek nehézségeit magunk mögött hagytuk, csökkentek az energiaárak, az árszint stabil, a bérek emelkednek, a kamatkiadások csökkennek, hamarosan megépül a Budapest–Belgrád-vasútvonal, nagyberuházások indulnak. Bővül a mozgástér, és ebből lehet újabb kormányzati programokat indítani a fiataloknak, a családoknak és az idősebbeknek, hogy mindenki újra előre tudjon lépni. – A konnektivitásra épülő gazdasági modellt még most is fenntarthatónak és érvényesnek tartja?

– Természetesen, most jött el az idő igazán! Nézzünk csak az Európai Unióra. Az egykor erős Európa elvágta magát a kínai piactól, az orosz energiától, az USA új vezetésével pedig ideológiai alapon rúgták össze a port. Brüsszel mára a világ legelszigeteltebb politikai tényezője lett. Jól járt ezzel? Nem, hiszen elvesztette a világhatalmi pozícióját, a gazdasági súlyát és az autonómiáját. Nekünk épp az ellenkezőjét kell tennünk: Magyarország nem ideológiai, hanem pragmatikus alapon közelíti meg a kérdést. Egyetlen vezérlőelvünk a magyar nemzeti érdek. Olyan üzleteket fogunk kötni, amelyek a magyar emberek javát szolgálják – legyen a partner egy EU-s tagállam, Kína, Amerika vagy épp Oroszország. Ez már jelenleg is látszik például a külföldi befektetések megoszlásán. Hazánkban a legnagyobb FDI-állománnyal Európa bír, ezt követi Dél-Korea, az USA, majd Kína és Japán. Vagyis tőkebeáramlás terén egyaránt találunk nyugati és keleti szereplőket.

"2025-ben is fontos fordulatok várhatóak" – 2025 valóban a szuverenista erők tovább felemelkedésének éve lehet?

– 2024-ben megalakult a Patrióták Európáért pártcsalád, majd novemberben Donald Trump győzelmével szintet lépett a szuverenista erőtábor. Mindeközben sorra remegtek meg a baloldali, liberális kormányok Európában, és 2025-ben is fontos fordulatok várhatóak. Ausztriában kormányra kerülhet a jobboldal, Csehországban pedig szintén győzelemre áll Andrej Babiš pártja. A V4 után egy, a szuverenitás alapján álló, a régi Osztrák–Magyar Monarchia és a Duna-régió együttműködésével megalakuló új erőközpont jöhet létre Közép-Európában. Mindez a reményeim szerint nagy hatással lesz Európa jövőjének az alakítására. – Milyen esélyt lát rá, mennyire lesz partner egy CDU-s új kancellár azon magyar törekvésben, hogy Európa versenyképességét és geopolitikai súlyát megerősítse?

– Nagy változások zajlanak Németországban. Az Olaf Scholz vezette baloldali kormány sorra a németek történelmileg jól azonosítható érdekeivel ellentétes döntéseket hoz. Mindezek következtében jelenleg lázadásközeli állapot uralkodik az országban. Úgy áll a német vezetés szénája, hogy a választók 70 százaléka fog a három, összesen 30 százalék támogatottságnak „örvendő” kormánykoalíció ellen szavazni. Fontos azonban elmondani, hogy Magyarország természetesen érdekelt Németország sikerében. A célunk egy erős, szuverén Európa megteremtése, ehhez azonban a kontinens egyik legfőbb gazdasági motorjára, Németországra is szükségünk van. – Orbán Viktor korábban többször beszélt arról, hogy a magyar emberek népszavazáson döntöttek az ország NATO- és EU-tagságáról, és ezen nem akarnak változtatni. Biztosan nem lesz népszavazás a jövőben olyan kérdésben, amely a két szervezettel való kapcsolatot érinti?

– Az európai uniós tagság elemi gazdasági érdeke Magyarországnak, de a szuverenitásunkat korlátozó vadhajtásait le kell metszenünk. Ez csak belülről lehetséges. A NATO szintén fontos védelmi szövetség hazánk biztonsága szempontjából, amely azonban a Biden-adminisztráció alatt a liberális demokrácia exportját végrehajtó szervezetté alakult át. A Donald Trump vezette új amerikai kormány alatt a NATO lehetőséget kap arra, hogy eredeti célkitűzéseihez térjen vissza. Mi is ehhez tartjuk magunkat.

– Mit tud Magyarország tenni, ha az EU folytatni akarja a háborút Ukrajnában?

– Napjainkban valóban létezik egy olyan elképzelés a kontinensen, hogy az EU átvenné az USA-tól a háborús stratégia finanszírozását és irányítását, de ezt mi rendkívül veszélyes húzásnak tartjuk. Egyrészt, az eddigi Ukrajna-stratégia megbukott: százezrek hunytak el vagy sebesültek meg, Ukrajna területeket veszít, gazdaságilag tönkremegy, és jelenlegi állás szerint elveszíti ezt a háborút. Másrészt, ha ennek ellenére ez lenne a brüsszeli terv, akkor is képtelen lenne pótolni az USA jelentette katonai és gazdasági potenciált. Éppen ezért itt lenne az ideje annak, hogy a brüsszeli vezetők végre a béke megnyeréséért tevékenykedjenek ilyen szorgalmasan. Mára Magyarország lett az EU-n belüli békegondolat vezető ereje. Számunkra egyértelmű, hogy a magyar érdeket szem előtt tartva mi továbbra is kimaradunk ebből a konfliktusból.

– Mik az MCC legfőbb céljai 2025-ben? Milyen nagyobb beruházásokkal készülnek?

– Az MCC eddig is látványos célokat ért el: 8000 ezer diákkal 31 helyszínen vagyunk jelen. Csaknem minden vármegyében és minden határon túli magyar területen, valamint Brüsszelben is ott vagyunk. A nemzetközi kapcsolatrendszerünk kiterjedt, ennek keretében a diákok tanulhatnak Oxfordban, Cambridge-ben, Buckinghamben, az Egyesült Államokban, Bécsben, Berlinben, de akár Szingapúrban és Shanghaiban is. Emellett az MCC szervezi minden nyáron az ország legnagyobb és legfontosabb tehetségfesztiválját, az MCC Fesztet, valamint mára a könyv- és médiapiacra is betörtünk. Az utóbbi időszakban számos vidéki képzési központunk elkészült: Székesfehérvárott, Szekszárdon, Békéscsabán és Nyíregyházán méltó központban tanulhatnak a diákok. A következő átadó Szegeden várható. Az alapos tervezési és előkészítési fázist követően megindulhat idén az épített örökség megóvása, revitalizációja terén a kivitelezés Pécsen, a Nemzeti Casino esetében, Szombathelyen a Takáts Ház felújítását is elkezdjük, látványos szakaszba lép a Miskolci Korona Szálló és a debreceni Aranybika megmentése és néhány hét múlva átadjuk a diákoknak teljesen felújított Bartók Béla művelődési házat is Szegeden.

