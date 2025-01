Orbán Balázs: Magyarország valódi konzervatív igazodási ponttá vált

Orbán Balázs a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben arra hívja fel a figyelmet: Donald Trump a beiktatása óta meghozott elnöki rendeleteivel elkezdte a leszámolást elődjének, Biden elnöknek a progresszív, liberális politikai örökségével.

Trump intézkedései között pedig számos olyan van, amely ismerős lehet Magyarországról”

– írja a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, hogy az évek során Magyarország mintaátvevőből mintaadó nemzetté vált.

Ugyan túlzás lenne azt állítani, hogy mi határozzuk meg az amerikai politikát, de azt büszkén mondhatjuk, hogy a konzervatív gondolkodásban Magyarország valódi igazodási ponttá vált. Már az amerikai választási kampány során is nem egy amerikai gondolkodó, szakértő és politikus méltatta a magyar kormány politikáját: maga Donald Trump is rendszeresen hivatkozik Orbán Viktorra. Az USA újdonsült alelnöke, J. D. Vance pedig egyenesen azt mondta, hogy Amerikában tanulhatnának a magyar miniszterelnök döntéseiből”

- hangsúlyozza Orbán Balázs.

A fideszes politikus úgy véli, hogy az eddig látottak alapján Donald Trump elnöksége várhatóan főbb vonalaiban ugyanazokat az elveket követi majd a kormányzása során, amit az Orbán-kabinet Magyarországon évek óta megvalósít. Ennek a gyarapodó ország megteremtését célzó kormányzásnak a középpontjában pedig a család, a biztonság és a normalitás képviselete áll.

A magyar miniszterelnök politikai igazgatója szerint jól megfigyelhetőek az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak és Donald Trump amerikai elnöki rezsimjének a politikai alapvetései közötti egyezések a következő területeken:

A nemzeti érdek alapján álló külpolitika

Hungary First – America First: Mi, magyarok mindig is azt vallottuk, hogy egy ország külpolitikájának alapja a saját állampolgárai érdekeinek képviselete és védelme. Ezért helyeztük mi is a nemzeti érdek alapjára nemzetközi kapcsolatainkat. Donald Trump elnöki rendelete szerint mostantól az Egyesült Államok külpolitikája is az amerikai állampolgárok érdekeit helyezi előtérbe. Marco Rubio, az új külügyminiszter egyértelművé tette, hogy minden dollárnyi kiadást, programot és jogszabályt annak fényében értékelnek majd, hogy az mennyiben járul hozzá az USA biztonságához, erejéhez és gazdagságához.

A külföldi beavatkozás elleni harc

Stop Soros: Donald Trump bejelentette, hogy 90 napra felfüggeszti az Egyesült Államok külföldre irányuló támogatásait. Ezzel véget vet a szuverén nemzetek aláásását célzó, Soros Györgyhöz köthető NGO-k amerikai kormányzati finanszírozásának. Az elnök továbbá elrendelte azok büntetőjogi felelősségre vonását, akik az illegális migránsok beutazását és jogellenes tartózkodását segítik. Mi, magyarok jól emlékszünk arra, hogyan segítették ezek a Soros György által támogatott civil szervezetek az illegális bevándorlók beáramlását. 2018-ban Magyarország törvényi úton lépett fel ellenük, határozottan megvédve nemzeti érdekeit.

Megerősített határvédelem

Fizikai határzár és hadsereg a határon: Trump befejezi a fal építését az Egyesült Államok déli határán. A több mint 165 kilométer hosszan húzódó magyar határkerítés pedig épp idén lesz 10 éves. Az új amerikai adminisztráció ráadásul mozgósítja is az amerikai hadsereget a déli határszakasz védelmére. A rendvédelmi szervek jelenlétének fokozása itthon sem ismeretlen: az első magyar határvadászok 2022-ben tették le az esküt.

A genderlobbi felszámolása

No gender: a magyar emberek 2022-ben népszavazás keretében mondtak nemet a genderlobbira. Nálunk alapvetés, hogy az apa férfi, az anya nő. Az Egyesült Államok is visszatért a józan ész talajára: Donald Trump kormánya mostantól csak a biológiai, férfi és női nemet ismeri el, illetve a szövetségi forrásokat sem lehet ezentúl a genderideológia propagálására felhasználni és pride zászlót kihelyezni is tilos lesz az USA nagykövetségeire. Trump alatt nem lesz helye férfiaknak a női sportokban és mosdókban – nálunk sose volt.

A középosztály megerősítése

Fókuszban a család és a középosztály: Magyarország kormánya elkötelezett a családok védelme mellett, és fontos feladatának tartja a középosztály támogatását. Megteremtettük a CSOK feltételeit, bevezettük a családtámogatási rendszer különböző formáit, valamint a munkáshitelt, továbbá Európában nálunk a legalacsonyabbak a rezsiköltségek, hogy csak néhány példát említsünk. Ma már nem vagyunk egyedül ezen az úton: Trump elnök rendeletbe foglalta, hogy a kormányzat javaslatokat dolgozzon ki az árak, a lakhatási és egészségügyi költségek csökkentése, valamint a foglalkoztatás növelése érdekében.

A gazdasági versenyképesség növelése

A globális minimumadó egy gazdasági csapda. A magyar kormány álláspontja kezdetektől fogva az volt, hogy a globális minimumadó aláássa a versenyképességet. Magyarország sikeresen kijutott ebből a csapdából. Most pedig Amerikából kaptunk megerősítést: Donald Trump egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat az erről szóló egyezményből. Magyarország időben felismerte azt is, hogy Európa versenyképességét növelni kell. Ezt tettük a magyar EU-elnökség egyik prioritásává, és ezért dolgozunk a jövőben is.

Szuverén energiapolitika

Energiaszuverenitás: Trump elrendelte a belföldi energiaforrások kitermelésének fokozását. Magyarország már korábban felismerte, hogy a globálisan megdrágult energia következtében, a mozgásterünk bővítése érdekében diverzifikálnunk kell, és ennek részeként növelnünk kell a hazai erőforrások kiaknázását. Az energiapolitika terén nem ideológiákra, hanem az emberek valós szükségleteit szolgáló, kézzelfogható megoldásokra van szükség.

A kulturális örökségünk védelme

Épített örökség védelme: a magyar Nemzeti Hauszmann Programhoz hasonlóan Trump elnök rendeletben rögzítette a kormányzati épületek hagyományőrző jellegének megőrzését. Ezen túlmenően olyan elnevezéseket alkalmaz majd, amelyek tükrözik a nemzet történelmét és nagyságát: ahogy mi is elkötelezettek voltunk amellett, hogy a kommunista nevek helyett a magyar történelem nagyjai előtt hajtsunk fejet.

A progresszív ideológiák kiszorítása a közigazgatásból

Állami hatékonyság: az új amerikai kormány célja, hogy megszüntesse a pazarló „sokszínűségi” és az „inkluzív” DEI-programokat. Magyarországon ilyen típusú programok eddig sem voltak, és nem is lesznek. Ezzel párhuzamosan Amerikában feláll a kormányzati hatékonysági minisztérium, a DOGE, amely a felesleges kormányzati költések csökkentését helyezi a középpontba. Trump emellett visszaállítja a szövetségi kormány alkalmazottainak személyes munkavégzését. Mi is úgy gondoljuk, hogy bár a munkáltatók szabadon dönthetnek, a magyar állami hivatalokban mindig égnie kell a villanynak. A legnehezebb időkben, a COVID-járvány alatt sem fordulhatott elő, hogy ne álljanak rendelkezésre a kormányzat tisztségviselői. A jó kormányzás elvének érvényesüléséhez szolgáló és szolgáltató közigazgatás szükséges.