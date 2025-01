Orbán Viktor: Itt az ideje előzni! Nekünk a nagyszínpad kell!

Csütörtökön ünnepélyes keretek között új stúdiókomplexumot avattak fel Fóton. A most átadott filmstúdió minden szempontból különleges: nemcsak a lenyűgöző méretei miatt rendhagyó építmény, hanem azért is, mert a legmodernebb filmszakmai technológiák befogadására is alkalmas. A megnyitóünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „a film egyszerre művészet és a művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra”.

Vágólapra másolva!

A Nemzeti Filmintézet fóti stúdiókomplexumának átfogó fejlesztése 2020-ban kezdődött, és kiemelt állami beruházásként valósult meg. Négy új, összesen 10 ezer négyzetméternyi műteremmel, 20 ezer négyzetméter kiszolgálóhelyiséggel és 135 ezer négyzetméter zöld területtel bővült a nyolcvanas évek óta működő filmszakmai gyártóbázis. A fóti bázis kapacitását ötszörösére növelő fejlesztés keretében Magyarország egyik legnagyobb, 5 ezer négyzetméter alapterületű, 18 méter belmagasságú filmstúdiója is megépült. A négy új műteremből kettő-kettő összenyitható, és nagy volumenű produkciók igényeit párhuzamosan is ki tudja szolgálni. A 42 milliárd forintos projekt minden idők legnagyobb állami stúdiófejlesztése volt. Ritkán avatnak fel filmstúdiót Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a megnyitóünnepségen kiemelte: „ritkán avatnak fel filmstúdiót”. Mint fogalmazott, „a magyar filmipar legutóbbi ehhez hasonló jelentőségű állami beruházása 1936-ban volt a Róna utcában, amely akkor Közép-Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb műterme volt, akárcsak a most elkészült fóti komplexum”. A kormányzat meglátta a lehetőséget abban, hogy ha stratégia szintre emeli a filmipart, támogatja az állami és a privát szféra együttműködését, növeli a filmszakmai adókedvezmény forrását, az a magyar gazdaság, így az egész ország javára válik – vélekedett a kormánybiztos. Fotó: Csudai Sándor - Origo A magyaroknak a vérükben van a filmgyártás Orbán Viktor miniszterelnök a fóti megnyitón hangsúlyozta, hogy a magyar filmesek már „az első némafilmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak”. A múlt század első felében a magyar filmesek világhódító útjukra indultak, a század második felében pedig a film segített minket abban, hogy elviseljük az elviselhetetlent, és kimondhassuk a kimondhatatlant - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: meggyőződése szerint a kommunizmus alatt született filmek is jelentősen hozzájárultak a kommunizmus bukásához. "Ez a sodró lendület ugyanakkor megtört a rendszerváltoztatás után, a »rendszerváltó magunkfajták« és az »ancien rezsim« küzdelme húsz évig tartott, és ez nem tett jót a magyar filmnek" - értékelt.

A miniszterelnök meglátása szerint ez azért lehetett így, mert az államnak is van felelőssége abban, hogy éppen milyen állapotban van a magyar filmgyártás. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Fót, 2025. január 30. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitóján 2025. január 30-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Andy Vajna és a modern filmgyártás Orbán Viktor szerint a nemzeti kormány Andy Vajna személyében talált egy olyan embert, aki értette, mitől jó egy modern film, és hogyan lehet az elmaradt tudást pótolni. A 2019-ben elhunyt kormánybiztos munkáját méltatva hangsúlyozta: Andy Vajna hozta létre a Nemzeti Filmintézet körüli intézményrendszert, amely a magyar film megújításáért felelt, "nélküle nem tartanánk ott, ahol most". A film egyszerre művészet és ipar is, és Andy Vajna tudta ezt - tette hozzá. Orbán Viktor rámutatott: a filmes fejlesztések nyomán Magyarország évente több mint százmilliárd forintos szervizprodukciós költést vonz. S milyen igaz: a magyar filmgyártás még a koronavírus-járvány évében is 220 milliárd forintos forgalmat generált, ma pedig a regisztrált költés meghaladta a 250 milliárd forintot. A filmipar ma több mint húszezer embernek ad munkát, ami felér Fót teljes lakosságával. Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo A legnagyobbak között A több mint 120 éves, gazdag múltra visszatekintő magyar filmipar éves volumene az elmúlt időszakban megközelítette az egymilliárd dollárt. Ez az összeg 2018 óta növekedett ötszörösére, főként a filmipari fejlesztések eredményeként – szerepel a Nemzeti Filmintézet közleményében. Az összesen több mint 30 hektár területű fóti stúdiókomplexum, az NFI Stúdió könnyen alakítható középkori és reformkori város szabadtéri díszlet együttesei, fegyver-, kellék/berendezés- és jelmeztára mellett a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Terminátor: Sötét végzet forgatásához használt kültéri medencéje is világhírű. Utóbbi a legnagyobb szabadtéri medence az európai kontinensen. A közelmúltban olyan világszerte népszerű alkotásokat forgattak Fóton, mint a V. Henrik, a Vaják és Az utolsó királyság.

Galéria: A Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitója 1/20 A Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitója

Tisztelgés a magyar filmgyártás előtt A csütörtöki megnyitót zenés, táncos produkciók színesítették. Színpadra lépett Rúzsa Magdi és Törőcsik Franciska is, utóbbi a Hogyan tudnék élni nélküled című film vonatkozásában adott elő egy dalt filmbéli partnerével. Az emelvényen még a Meseautó legismertebb dallamai is felcsendültek.

A fóti megnyitó az ünneplésen túl az emlékezésről is szólt: bejátszókban, a díszletben megelevenedtek a magyar filmgyártás legnagyobbjai – rendezők és színészek egyaránt. A megnyitót Orbán Viktor beszéde után a Hunyadi című sorozat egyik látványos kaszkadőrjelenetével zárták, ámulatba ejtve ezzel a nézőközönséget.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!