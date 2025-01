Orbán Viktor: Mi vagyunk a brüsszeli rendszer ellenzéke!

A nyugati liberálisok az elmúlt évtizedekben kitalálták és fel is építették a woke-kapitalizmust. A nyugati liberális politikusok a versenyképesség és a teljesítmény szempontjait felcserélték a sokszínűség propagandájában. A verseny és a megtérülés elé helyezték azt a szempontot, hogy ők a történelem jó oldalán állnak, ők azok, akik a világ helyes rendjéért dolgoznak. Igaz, ezzel megszüntették a gazdasági növekedést, égbe repítették az inflációt, sorra zárnak be a gyáraik. A bérek értéke aggasztóan csökken, de ez mind nem számít. Tőlük akár az egész gazdasági rendszerük is összeszakadhat. A fontos, hogy ők a jó emberek, akik erkölcsi szempontjaikkal felette állnak az egész világnak