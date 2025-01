Orbán Viktor: El a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól!

A magyar gazdaságpolitika faktora, hogy az emberek elhiggyék, olyan helyzetben vagyunk, amikor lehet valamit csinálni és áttörik a cinizmust - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. A kormányfő hozzátette: cinizmus és gúnyolódás van azzal kapcsolatban, hogy hazánkban egymillió forintos legyen az átlagfizetés, azonban nagyon sok pénz és energia van a magyar gazdaságban, és ezt is sikerül majd elérni. Közölte, a nemzeti konzultációnak sikerült áttörni a cinizmus falát, ha pedig sikerül mozgásba hozni az embereknél lévő pénzeket, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy most megkaptuk a garanciákat energiaellátásunkkal kapcsolatban, és benne is felmerült, hogy be fogják-e tartani ezeket a garanciákat, de szankciókról fél évente kell dönteni, és ha nem tartja be a Bizottság ezt a megállapodást, akkor a szankcióknak vége lesz.

Vágólapra másolva!

A közvélemény most ismerte meg az adatokat, de a kormány a nyers adatokat ismeri. Amikor azt mondtam, hogy repülőrajtot veszünk, tudtam, hogy hányadán állunk – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban a gazdasági adatokat értékelve. A miniszterelnök elmondta, hogy az amerikai választások hatása is érezhető a pozitív számokon, ugyanis gazdasági szereplők megindulnak, ha béke lesz. „Sok pénz van a magyar gazdaságban” A kormányfő jelezte, hogy a magyar gazdaságpolitika faktora, hogy az emberek elhiggyék, olyan helyzetben vagyunk, amikor lehet valamit csinálni és áttörik a cinizmust. Hozzátette: cinizmus és gúnyolódás van azzal kapcsolatban, hogy hazánkban egymillió forintos legyen az átlagfizetés, azonban nagyon sok pénz és energia van a magyar gazdaságban. Közölte, a nemzeti konzultációnak sikerült áttörni a cinizmus falát, ha pedig sikerül mozgásba hozni az embereknél lévő pénzeket, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni. Orbán Viktor szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. A miniszterelnök szerint reális célkitűzés, hogy a középosztályt megerősítsük. Mint mondta, az utolsó negyedév növekedéséhez képest még magasabb növekedéssel számolhatunk a következő évben. Hozzátette: az igazi tempónövekedés a harmadik és a negyedik negyedévben lesz látható és érezhető, és reméli, hogy 2026-ban is folytatódni fog ez a növekedés. Orbán Viktor úgy véli, a cinizmus akkor működik, ha van valóságalapja. Nehézségek vannak, a kérdés az, hogyan győzzük le őket. A cinikusok mondják azt, hogy úgyse fog sikerülni. Háborús időszakban, a COVID után, van táptalaja ennek. A miniszterelnök emlékeztetett: a szankciók kezdete óta elveszítettünk évi 6,5 milliárd forintot. Az embereknek van pénzük, csak nem akarják betenni a gazdaságba - a kormányfő szerint. Szélesedő középosztály Orbán Viktor szerint az számít, hogy a magyar embereknek hogy megy az élete. A gazdaságnak arról kell szólnia, hogy a magyar embereknek hogy megy az élete. Ha a magyar gazdaságnak van értelme, akkor az az, hogy a középosztály szélesedjen, és erősödjön. Ez a szegénység ellenszere – magyarázta. Mint mondta, Donald Trump is ezzel a programmal nyert, az európai politika egyértelműen szűkül arra, hogy hagyjuk a liberális dumákat, ami fontossá vált, hogy a gyerekeink hogyan fognak élni. Nyugat-Európában többen vélik úgy, hogy a gyerekeik rosszabbul fognak élni, mint ők, míg Közép-Európában másképp gondolkodnak erről a kérdésről."

Magunk mögött hagytuk a baloldali kormányok bajait A miniszterelnök elmondta, a 13. havi nyugdíj kifizetése egy csatának az eredménye. Közölte, hogy ilyenkor 500 milliárdot szoktak kifizetni, a juttatás elvétele pedig régi baj volt. A 13. havi nyugdíj visszaadása annak a feltétele, hogy magunk mögött hagytuk a baloldali kormányok bajait – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: Brüsszel azt akarja, hogy szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat. Eddig is megvédtük, és ragaszkodom hozzá a nyugdíjasok és lendület miatt, amit kifejez – szögezte le. A kormányfő arra számít, hogy lesz csata a 13. havi nyugdíjért, majd kiemelte, hogy az ellenzéki pártok mögötti közgazdászok azt mondják, hogy nem jó a juttatás. El a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól! – húzta alá a kormányfő. Brüsszel teszi tönkre Németországot Kitért arra is, hogy kudarcok miatt kell előre hozott választást tartani Németországban, valójában viszont Brüsszel teszi tönkre a németeket. Mint mondta, a brüsszeli rossz gazdaságpolitikai hatásait egy nemzeti kormány tompítani tudja, de akik brüsszeliánusok nem tudják ezzel szemben megvédeni magukat. Az egész Green Deal, amit Brüsszelben találtak ki, hogy ilyen intézkedéseket bevezessenek, ahhoz minden gazdasági szereplővel egyeztetni kellene - tette hozzá. A zöld átmenet alapvetően jó ötlet volt, de sajnos az üzleti élet szereplőivel szemben tartalmazott lépéseket. Ha a nagy államok nem szerzik vissza a szuverenitásukat Európában, akkor nagy jövőt nem lehet jósolni ezeknek a gazdaságoknak. Most a németek a migráció ügyében elkezdtek lázadni, és azt csinálják a migráció esetében, mint Magyarország" - ismertette Orbán Viktor. Látható, hogy a németek idővel fellázadnak a gazdaságban is. A Magyarországon előállított termékek jelentőse rész Nyugatra megy, de nem lehet egy lábon állni, és nem is kell a nyugati kapcsolatokat felszámolni, de nyitni kell a világ erősödő régiói felé is.

Orbán Viktor: Ebben az esetben vége lesz a szankcióknak A miniszterelnök rémhírnek nevezte, hogy a Barátság-kőolajvezetőket támadás érte. A szankciókról azt mondta, hogy az európaiak szerint azokat folytatni kell az ukránok győzelme érdekében. Az amerikai külügyminiszter pedig azt nyilatkozta, hogy tisztességtelen volt azt állítani, hogy az ukránok a háborút megnyerhetik, és a béke érdekében vezetnének be szankciókat. A magyar érdek, hogy vissza kell szereznünk az évi 6,5 milliárd eurót - tette hozzá. Soha nem támogattuk a szankciókat, de 26 tagállammal szemben nem tudunk fellépni, mert az unió tagjai akarunk maradni - tette hozzá. Most kénytelenek voltunk megmondani, hogy a gázszállítások leállításával veszélybe került az ellátásunk, és ezért ki kellett küzdenünk azokat a garanciákat, hogy a szankciók nem veszélyeztethetik a hazai energiabiztonságot - mondta a kormányfő. Megkaptuk a garanciákat, és bennem is felmerül hogy be fogják-e tartani, de szankciókról fél évente kell dönteni, és ha nem tartja be a Bizottság ezt a megállapodást, akkor a szankcióknak vége lesz. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt is bíróság elé került Magyarország, és ebben ellenzékiek is benne vannak. Mindezzel párhuzamosan, az eddig megkapott 12,5 milliárd euró miatt is perlik Magyarországot, és ezt a pénzt visszakérnék. Ezt az indítványt a magyar ellenzéki pártok is támogatják az Európai Parlamentben - tette hozzá. Van egy 7-8 pontból álló lista, amivel Brüsszelben támadnak minket, de ezekben az ügyekben is keményen fogunk küzdeni 2025-ben.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!