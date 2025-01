Orbán Viktor: Visszatértünk a történelem főutcájára

Orbán Viktor emlékeztetett: Trump most elzárta a pénzcsapot, Washingtonból nem jönnek pénzek az NGO-khoz vagy politikai erőkhöz. Brüsszelből még érkeznek guruló dollárok.

A Soros-birodalom kétfejű sárkány; az egyiket, a washingtonit levágták. Még a brüsszelit kell dekapitálni

– fogalmazott.

Brüsszeli bábkormány vagy nemzeti kormány?

A miniszterelnök elmondta, hogy a szlovákok ugyanazt fogják csinálni, mint mi, a lengyelek és a csehek is vissza fognak térni, és mindjárt megalakul az új osztrák kormány. Mint jelezte, az is haszna Trump győzelmének, hogy végre ki lehet mondani, miről szól a csata. A küzdelem arról szól, hogy Brüsszelből nyakunkba ültetett bábkormány van vagy nemzeti kormány. Amerikában is ez volt a kérdés – tette hozzá.

Az energiabiztonság kapcsán azt közölte, hogy az ukránok ki akarnak velünk babrálni, de meg tudjuk magunkat védeni, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel, ugyanis a nemzeti kormány kiépített egy déli kerülőutat. Ha ez nem lenne, akkor Magyarország és Szlovákia is bajban lenne – húzta alá Orbán Viktor, megjegyezvén, hogy a 2010-es években, amikor összekötötték a magyarországi és a szlovákiai gázhálózatot, különböző szakértők akkor is káráltak ez ellen, mondván, hogy soha nem térül meg. A kormányfő szerint hasonló helyzet fog előállni a Budapest-Belgrád vasút esetében is.

Közölte, hogy az alternatív útvonal miatt nem tudnak kibabrálni velünk az ukránok, azonban az árak így is felmennek. Szót ejtett arról is, hogy

a szankciós rendszer úgy rossz, ahogy van, Magyarország pedig elveszített 19 milliárd eurót a szankciók miatt.

„Azt nem lehet, hogy Magyarországgal fizettetik meg a szankciók árát. Nekünk az a problémánk, hogy hiányzik a magyar kasszából 7500 milliárd forint a szankciók miatt. Az ukránok ebbe még beletüsszentenek. Ez így nem lesz jó. Ez nem Ukrajna, hanem Európa kérdése” – jelentette ki Orbán Viktor, aki arról is tájékoztatott, hogy katonai támadás érte azt a pontot, ahonnan déli irányból, Oroszországból felől jön a gáz. „Ezt hagyják abba” – fogalmazott.