Percről percre követtük Orbán Viktor rádióinterjúját

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt is bíróság elé került Magyarország, és ebben ellenzékiek is benne vannak. Mindezzel párhuzamosan az eddig megkapott 12,5 milliárd euró miatt is perlik Magyarországot, és ezt a pénzt visszakérnék. Ezt az indítványt a magyar ellenzéki pártok is támogatják az Európai Parlamentben - tette hozzá.

Van egy 7-8 pontból álló lista, amivel Brüsszelben támadnak minket.